Fantacalcio, cambia il punteggio del big: è una brutta notizia

La 33esima giornata del campionato è alle porte. Il voto di un big della Serie A, intanto, è stato cambiato.

La 32esima giornata del campionato è andata in archivio, ma il prossimo turno è già all’orizzonte. Mercoledì, infatti, è in programma il turno infrasettimanale che alle 18 proporrà ai tifosi e ai fantallenatori ben 4 match: Juventus–Lecce, Atalanta-Spezia, Sampdoria-Torino e Salernitana-Fiorentina. Alle 21 sarà poi la volta di Monza–Roma, Lazio-Sassuolo, Milan-Cremonese e Verona-Inter.

Il quadro si chiuderà poi giovedì, giorno in cui andranno in scena Empoli–Bologna e Udinese–Napoli (entrambe alle 20.45). Quest’ultima sfida, però, potrebbe essere anticipata per motivi di ordine pubblico alle 18 o alle 18.30. Nella mattinata odierna in Prefettura si svolgerà un meeting che consentirà alle forze dell’ordine locali, al Comune e al club bianconero di fare il punto della situazione e individuare lo scenario ritenuto più adeguato. Più complicata, invece, l’opzione che prevede di far scendere in campo le due squadre alle 15.30.

Una vera e propria abbuffata di partite, tutte decisive per le squadre coinvolte. La corsa relativa ad un piazzamento in zona Champions League, ad esempio, è quanto mai aperta con ben 6 squadre che si contenderanno i tre posti a disposizione (uno ormai è del Napoli). Per quanto riguarda la salvezza la Sampdoria fanalino di coda, dopo l’ennesimo ko, appare spacciata visti i 10 punti di ritardo nei confronti dello Spezia quartultimo. La Cremonese ed il Verona, che ha agganciato proprio i liguri a quota 27 punti, ci credono ancora.

Fantacalcio, nuovo voto per Luis Alberto

In attesa di scegliere quale formazione mandare in campo, c’è da registrare un inatteso cambio di voto per Luis Alberto. Lo spagnolo all’83esimo minuto ha ricevuto un’ammonizione dall’arbitro Marco Guida sfuggita a molti. Le telecamere non hanno ripreso la scena mentre sul tabulato ufficiale della Serie A il cartellino giallo in questione non era stato registrato.

A fare luce sulla questione ci ha pensato il Giudice Sportivo che, all’interno del proprio comunicato pubblicato poi sul sito della Lega, ha correttamente riportato la sanzione elevata ai danni del trequartista per “proteste”. Il consiglio è quindi quello di ricalcolare la giornata, in modo tale da avere il risultato corretto.