Infortunati Juventus, le novità su Kean e retroscena Di Maria

Tiene banco il capitolo infortunati in casa Juventus. I bianconeri, in vista della sfida contro il Lecce, match della 33^ giornata, potrebbero fare ancora a meno di Di Maria

Come sta Di Maria? Quando tornerà in campo dopo il problema alla caviglia accusato nel corso dell’ultimo allenamento pre Bologna-Juventus? Le condizioni del Fideo verranno valutate con calma nelle prossime ore, ma lo staff medico bianconero non correrà alcun rischio inutile e non verrà forzata la mano per un recupero anticipato. Di Maria potrebbe tornare nell’elenco dei convocati in vista della sfida contro il Lecce, solamente se avrà recupero al 100% dal recente ko alla caviglia.

Detto questo, come confermato da Allegri al termine della sfida tra Bologna-Juventus, Di Maria tornerà a disposizione solamente se avrà recupero al 100%. L’argentino non sarà rischiato o non sarà convocato se non avrà recuperato totalmente dal fastidio alla caviglia. Allegri, dopo il pareggio contro il Bologna, ha stemperato gli animi chiudendo le voci su un possibile caso Di Maria. Tuttavia, le condizioni di Di Maria saranno rivalutate con calma nei prossimi allenamenti.

Non solo Di Maria, resta da valutare anche la situazione legato al recente ko muscolare di Kean. L’attaccante classe 2000, fermo ai box per una lesione muscolare, difficilmente sarà a disposizione per il match del turno infrasettimanale valido per la 33^ giornata. Kean potrebbe stare fermo ai box per altri 10 giorni prima di rivalutare le sue condizioni. Anche in questo caso, lo staff medico della Juventus non correrà alcun tipo di rischio con eventuali rientri anticipati e forzati.

Infortunati Juventus, Vlahovic e Bonucci hanno totalmente recupero

Di Maria e Kean saranno da valutate, mentre Vlahovic e Bonucci, come confermato dalla sfide contro Inter in Coppa Italia e Bologna in campionato, hanno totalmente recuperato dai recenti guai fisici. Allegri potrebbe gestirli giornata dopo giornata per evitare potenziali ricadute in vista dei diversi impegni ravvicinati.

Nella sfida di campionato contro il Lecce, match valido per la 33^ giornata del turno infrasettimanale di Serie A, Allegri potrebbe promuovere nuovamente Bonucci titolare al posto di Gatti e Vlahovic potrebbe trovare spazio al centro dell’attacco al posto di Milik, o addirittura in coppia con l’attaccante polacco.