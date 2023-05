Inter, ecco la via d’uscita: sul piatto ora 15 milioni

L’Inter valuta la possibile cessione di una delle sue colonne portanti. L’amministratore delegato Marotta ha trovato l’erede.

L’Inter valuta la rivoluzione in vista della sessione estiva del mercato. Sono infatti numerosi i titolari della squadra di Simone Inzaghi ad avere un futuro tutto da scrivere, molti dei quali appartenenti al reparto difensivo. La loro posizione verrà valutata dall’amministratore delegato Beppe Marotta il quale, in caso di addio al termine della stagione, sarà poi chiamato ad ingaggiare sostituti di qualità in grado di rendere comunque competitiva la rosa.

La lista dei possibili partenti, ad esempio, comprende Stefan De Vrij. L’olandese è in scadenza di contratto e fin qui ha rispedito al mittente le proposte ricevute dal manager nerazzurro, valutando l’idea di trasferirsi in un altro campionato. Un rebus anche la situazione di Alessandro Bastoni, legato al club fino al 2024. I contatti per il prolungamento sono scattati da tempo ma fin qui non si sono rivelati sufficienti per individuare un principio d’intesa.

Il motivo è da ricercare che l’ex Parma, che attualmente percepisce 2.8 milioni, ha chiesto uno stipendio da top player a 6 milioni più bonus. Troppo per Marotta, che vorrebbe concludere l’operazione in maniera positiva a quota 5 milioni tutto compreso. Se ne riparlerà più avanti ma intanto il Tottenham ha lanciato diverse manifestazioni d’interesse concreto. Possibile anche l’addio di André Onana seguito dal Manchester United e dal Chelsea che, di recente, ha avviato ufficialmente le interlocuzioni.

Inter, fissato il prezzo di Vicario

La prima offerta dei Blues, comprendente Kepa e 10 milioni, è stata rifiutata ma la trattativa è destinata a rimanere viva, soprattutto nel caso in cui gli inglesi decidessero di inserire i cartellini di Trevoh Chalobah e Ruben Loftus-Cheek. I nerazzurri, intanto, hanno fissato il prezzo del camerunese (40 milioni) ed individuare un nuovo portiere: la scelta è ricaduta su Guglielmo Vicario.

L’estremo difensore dell’Empoli è cresciuto in maniera esponenziale in questi mesi, al punto da diventare tra i migliori esponenti del ruolo. A gennaio per lui si era mosso il Bayern Monaco mentre ora in corsa ci sono, oltre all’Inter, pure la Juventus, il Napoli e la Roma. I toscani, stando a quanto riportato da ‘Goal.com’, chiedono 15 milioni. L’effetto domino sta per scattare. Fuori Onana (con plusvalenza) e dentro Vicario. Rivali permettendo.