Juve, il nuovo ds: Allegri sarà l’ago della bilancia, i nomi

La Juventus si prepara alla rifondazione. Il prossimo colpo è stato individuato: ecco chi è il favorito del club bianconero.

La Lazio seconda è a -1 ma la classifica attuale non consente alla Juventus di essere ottimista. In primis, perché l’attuale terzo posto è da considerare provvisorio. La penalizzazione legata al caso plusvalenze, congelata di fatto dal Collegio di Garanzia presso il Coni, finirà infatti al centro di un nuovo processo presumibilmente al via a fine maggio. In secondo luogo, in queste settimane la squadra ha ricominciato a palesare numerose criticità a livello di gioco.

I bianconeri ad aprile hanno vinto soltanto una volta in campionato, contro il Verona. Nelle restanti gare sono arrivate 3 sconfitte (Lazio, Sassuolo e Napoli) ed un pareggio (Bologna) che hanno inevitabilmente fatto finire Massimiliano Allegri al centro della bufera. Ad aggravare ulteriormente il quadro è stata poi l’eliminazione in Coppa Italia patita per mano dell’Inter. Il tecnico, nonostante le voci riguardanti un presunto interessamento del club verso Igor Tudor, non è a rischio. Anzi, gode della piena fiducia della dirigenza.

Qualcosa, in ogni caso, andrà cambiato nella prossima stagione. Sia in termini di rosa che di organigramma. Per quanto riguarda il gruppo, la Juve in queste settimane valuterà la posizione di numerosi elementi in scadenza di contratto. Juan Cuadrado, salvo sorprese, lascerà la compagnia mentre non è ancora chiaro cosa accadrà ad Adrien Rabiot ed Angel Di Maria. Entrambi resterebbero volentieri a Torino ma i loro pesanti stipendi potrebbero indurre la società a lasciarli andare e rifondare.

Juventus, si cerca un direttore sportivo

La Vecchia Signora, al tempo stesso, cercherà di ingaggiare un direttore sportivo in sostituzione di Federico Cherubini. Il manager è stato inibito per 16 mesi ed è destinato ad andare via: il nome maggiormente gradito nell’ambiente è quello di Cristiano Giuntoli, tra i principali fautori del Napoli che si appresta a vincere lo scudetto.

Strapparlo ad Aurelio De Laurentiis non si preannuncia affatto facile (è legato ai partenopei fino al 2024) ma un tentativo verrà comunque fatto. La lista degli obiettivi, stando a quanto riportato oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’, comprende pure Frederic Massara del Milan e Giovanni Rossi del Sassuolo. Una decisione definitiva verrà presa ascoltando il parere di Allegri: work in progress in casa bianconera. La rivoluzione è alle porte.