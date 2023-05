“Resta con noi!”: Serie A, arriva l’importante annuncio del club

Una squadra di Serie A muove il primo passo nella programmazione della prossima stagione: l’obiettivo è quello di migliorarsi nel segno della continuità

Il buon campionato disputato ha fatto convergere su di sé le attenzioni. Il tecnico, alla prima panchina, ha convinto i più scettici e ora è pronto a giocarsi una nuova chance dopo le parole con cui l’ad ha confermato la sua permanenza alla guida tecnica pure per la prossima stagione.

Raffaele Palladino sarà l’allenatore del Monza ancora per un anno. A rivelarlo è stato Adriano Galliani nel corso di una telefonata avvenuta questa mattina con l’agenzia di stampa Ansa. L’amministratore delegato del club brianzolo ha così confermato il 39enne allenatore di Mugnano di Napoli.

Monza, Palladino rimane al timone dei brianzoli: c’è la conferma di Galliani, lavoro svolto sotto gli occhi di tutti

Raffale Palladino resterà sulla panchina del Monza per un’altra stagione. A rivelarlo è stato Adriano Galliani: “Ci siamo stretti la mano, resterà un altro anno al Monza”, ha detto l’amministratore delegato all’Ansa.

E ha poi aggiunto: “Nella prossima settimana ci incontreremo, vedrete che si troverà l’accordo per prolungare. Non abbiamo mai parlato di soldi ma confido che Palladino resti”. Il Monza pertanto muove il suo primo passo per l’allestimento del progetto tecnico della prossima stagione. I biancorossi hanno agevolmente conquistato la salvezza dopo un avvio stentato.

Attualmente occupano la 10ima posizione in graduatoria con 44 punti. Un bottino niente male per una neopromossa, a sei giornate dalla fine. Invidiabile, in particolare, il cammino compiuto durante la guida Palladino, con una media di 1.64 in 28 partite. Il giovane allenatore campano ha saputo dare un rendimento notevole alla sua squadra, che con il suo arrivo si è espressa al livello delle grandi. La media, infatti, è quella da qualificazione alle coppe europee.

Nella prossima stagione, considerati i presupposti e il muscolo economico della società, il Monza può aspirare anche a migliorare il torneo in corso, il primo in Serie A nella storia del club.