Serie A, i top della giornata 32: il ritorno di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez contro la Lazio è tornato a trascinare l’Inter anche in campionato, il suo ingresso in campo è stato decisivo. L’attaccante argentino ha realizzato una doppietta in un successo fondamentale per i nerazzurri.

Il centravanti dell’Inter così raggiunge Vlahovic al quarto posto in classifica, avvicinandosi anche al podio.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno. Stavolta hanno votato 5703 persone che ringraziamo.

Ochoa è stato ancora una volta decisivo per la Salernitana con le parate su Anguissa, Osimhen, Kvaratskhelia e Simeone. Con quest’affermazione nella classifica generale il portiere messicano va al secondo posto, alle spalle di Meret. Carlos Augusto vince la classifica dei difensori, è un’arma decisiva per il Monza vittorioso a La Spezia. Tra i centrocampisti spicca Saelemaekers, autore di un gol fondamentale per il Milan che ha pareggiato sul campo della Roma.

Ochoa s’avvicina a Meret

Ochoa ha rappresentato per la Salernitana un grande colpo, sta facendo la differenza. Contro il Napoli è stato ancora una volta decisivo con varie parate, si sta rivelando uno dei migliori portieri del campionato.

L’estremo difensore granata ha incassato il 62% delle preferenze, al secondo posto c’è Skorupski con il 31%, protagonista con tantissime parate su Milik, Fagioli. All’attivo anche il rigore parato al suo compagno di Nazionale Milik.

Chiude Carnesecchi con il 6% delle preferenze, il portiere della Cremonese ha ben figurato, mettendo in mostra attenzione nelle uscite alte, qualità anche negli interventi compiuti.

Carlos Augusto è la freccia sinistra del Monza, partito di maggioranza della difesa di SerieANews

Carlos Augusto ha sbloccato la gara del Monza contro lo Spezia, è una risorsa costante sulla fascia sinistra, rappresenta uno sbocco importante per il gioco proposto dalla squadra di Palladino. È partito di maggioranza, ha incassato il 52% delle preferenze.

Zappacosta ha sbloccato la partita dell’Atalanta sul campo del Torino, coronando una prestazione importante. Sulla fascia sinistra ha compiuto una grande prova, anche nella fase di non possesso. Prende il 21% dei voti dei nostri utenti, davanti a Dodò, protagonista di una prova esaltante contro la Sampdoria. Ha segnato il suo primo gol con la maglia della Fiorentina e ha incassato il 17% delle preferenze.

Celik è stato il migliore in campo per i giallorossi in Roma-Milan, ha propiziato il gol di Abraham con una bella cavalcata e un assist perfetto. Ha preso il 10% dei voti dei nostri utenti.

Saelemaekers decisivo, batte Orsolini nella classifica dei centrocampisti

Saelemaekers ha segnato la rete del pareggio a Roma, ribaltando il destino della gara d’andata. L’esterno offensivo del Milan, subentrando a gara in corso, ha avuto un grande impatto sulla partita. Ha preso il 38% dei voti dei nostri utenti, viene premiato soprattutto per il peso del gol fatto nella lotta per la Champions League.

Orsolini incassa il 31% dei voti, si è conquistato il rigore che ha portato il Bologna in vantaggio. L’ha anche trasformato e in generale è stato uno degli uomini più incisivi durante la gara.

Al terzo posto c’è Castrovilli che ha segnato un gol meraviglioso e dominato la scena nella gara contro la Sampdoria. Prende il 17% delle preferenze.

Chiude Ciurria che indirizza la gara verso la vittoria del Monza con un gol dell’ex e per rispetto dei suoi storici tifosi non ha esultato. Incassa il 14% dei voti.

Lautaro Martinez guida l’Inter contro la Lazio, spicca il gol di Dia

L’impatto di Lautaro Martinez nella partita contro la Lazio è stato decisivo, l’attaccante argentino ha cambiato gli equilibri della contesa. Ha realizzato una doppietta che gli consente anche di avvicinarsi ad Osimhen in vetta alla classifica marcatori. Victor è a quota 21 gol in campionato, Lautaro insegue a quota 17, a quattro lunghezze di distanza dal centravanti nigeriano.

I nostri utenti l’hanno premiato con il 51% dei voti, insegue Dia che ha realizzato un gol meraviglioso contro il Napoli. Una giocata che è costata agli azzurri il rinvio della festa scudetto, gelando il Maradona che stava offrendo un meraviglioso spettacolo di pubblico. L’attaccante senegalese prende il 26% delle preferenze.

Zapata è stato decisivo per l’Atalanta contro il Torino, è entrato al 52′ e ha cambiato l’inerzia della sfida, segnando anche la rete della vittoria dopo il pareggio di Sanabria. Prende il 12% dei voti, davanti a Berardi che ha trascinato il Sassuolo alla rimonta contro l’Empoli.

La classifica della trentaduesima giornata

PORTIERI

Ochoa 5 punti

Skorupski 3 punti

Carnesecchi 2 punti

DIFENSORI

Carlos Augusto 5 punti

Zappacosta 3 punti

Dodò 2 punti

Celik 1 punto

CENTROCAMPISTI

Saelemaekers 5 punti

Orsolini 3 punti

Castrovilli 2 punti

Ciurria 1 punto

ATTACCANTI

Lautaro Martinez 5 punti

Dia 3 punti

Duvan Zapata 2 punti

Berardi 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Ochoa s’avvicina a Meret

PORTIERI

Meret 31 punti

Ochoa 30 punti

Vicario 28 punti

Di Gregorio 14 punti

Falcone 13 punti

Rui Patricio 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Carnesecchi 12 punti

Provedel 11 punti

Silvestri 11 punti

Skorupski 11 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Dragowski 10 punti

Szczesny 10 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Handanovic 6 punti

Ravaglia 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Terracciano 5 punti

Consigli 5 punti

Tatarusanu 3 punti

Handanovic 3 punti

Consigli 2 punti

Perilli 2 punti

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 22 punti

Tonali 21 punti

Lobotka 18 punti

Luis Alberto 16 punti

Koopmeiners 15 punti

Kostic 15 punti

Barella 14 punti

Brahim Diaz 12 punti

Orsolini 12 punti

Anguissa 11 punti

Rabiot 11 punti

Zielinski 10 punti

Frattesi 9 punti

Bennacer 8 punti

Samardzic 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Calhanoglu 8 punti

Vlasic 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Pereyra 5 punti

Pasalic 5 punti

Saelemaekers 5 punti

Lo. Pellegrini 4 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Sensi 3 punti

Bonaventura 3 punti

Ciurria 3 punti

Pobega 2 punti

Lovric 2 punti

Wijnaldum 2 punti

Castrovilli 2 punti

Mandragora 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Rovella 2 punti

Ricci 2 punti

Marin 2 punti

Ferguson 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

Locatelli 1 punto

Cataldi 1 punto

Ilic 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 55 punti

Kvaratskhelia 35 punti

Rafael Leao 20 punti

Vlahovic 19 punti

Lautaro Martinez 19 punti

Dybala 14 punti

Laurientè 11 punti

Nzola 11 punti

Lookman 10 punti

Zaccagni 10 punti

Felipe Anderson 10 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Kean 6 punti

Dia 6 punti

Berardi 6 punti

Nzola 5 punti

Abraham 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Zapata 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Lukaku 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Cabral 3 punti

Gabbiadini 3 punti

Deulofeu 2 punti

Rebic 2 punti

Verdi 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Gaich 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Barrow 2 punti

Di Francesco 1 punto

Boga 1 punto

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto

Defrel 1 punto