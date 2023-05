“Si è parlato di rinnovo”, ma per i tifosi dell’Inter è una brutta notizia

L’Inter si prepara al finale di rovente di stagione, mentre una notizia gela il sangue dei tifosi: “Si è parlato di rinnovo”, ma non è una buona nuova per l’ambiente nerazzurro

La rimonta contro la Lazio ha confermato la rinascita dell’Inter, che ora muove passi importanti verso i primi quattro posti della classifica. L’amaro in bocca resta, però, se si considerano le tante sconfitte che hanno rallentato il cammino della formazione allenata e guidata da Simone Inzaghi. Adesso, però, la finale di Coppa Italia e la semifinale di Champions League danno un sapore diverso al 2023 nerazzurro.

Due risultati importanti, ai quali va aggiunta la vittoria della Supercoppa Italiana ed il raggiungimento del terzo trofeo in un anno e mezzo. Insomma, il ciclo di Simone Inzaghi all’Inter non nasconde qualche controversia, anche se il rendimento nelle coppe (europee e nazionali) è assolutamente encomiabile. Basterà questo a far continuare il matrimonio tra le due parti? Oppure in casa nerazzurra ci si prepara a salutare l’ex tecnico della Lazio?

Erede di Inzaghi, brutta notizia per i tifosi dell’Inter: ecco svelato tutto dalla Gazzetta

Dopotutto, la dirigenza già guarda al futuro tecnico. E tra i profili vociferati c’è quello di Thiago Motta, colonna del triplete interista e rivelazione del campionato con il suo Bologna. L’italo-brasiliano è uno dei nomi preferiti della tifoseria, che si interroga sul futuro della panchina nerazzurra.

Secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘La Gazzetta dello Sport’, però, l’ambiente di casa Inter deve prepararsi ad una delusione. “Si è parlato di rinnovo e di permanenza inoltrata nell’incontro che quest’oggi c’è stato tra Joy Saputo e Thiago Motta“, per riportare e sintetizzare la notizia lanciata dalla ‘rosea’.

L’ex allenatore di Genoa e Spezia è diventato subito un pupillo della proprietà bolognese, che attorno alla sua figura vorrebbe aprire un ciclo e sfruttare i tanti giovani di talento in seno al proprio organico. Le sirene, però, non mancano. Non c’è solo l’Inter, ma anche il Paris Saint-Germain starebbe guardando con molto interesse al proprio ex centrocampista. Soprattutto ora che la gestione targata Galtier potrebbe essere già giunta al termine.