Vincono Juventus e Atalanta, gol e spettacolo a Salerno: i risultati delle 18:00

Da pochi minuti sono terminare le gare delle ore 18.00, dove bisogna registrare il ritorno al successo della Juventus.

Il campionato sta affrontando il suo ultimo turno infrasettimanale di questa stagione. Oggi alle ore 18.00, infatti, ci sono state le prime quattro partite della 33esima giornata. Il risultato più importante è stato sicuramente quello della Juventus guidata da Massimiliano Allegri.

I bianconeri, infatti, hanno vinto questo pomeriggio all’Allianz Stadium contro il Lecce di Marco Baroni con il risultato finale di 2-1. Come la gara di domenica scorsa giocata contro il Bologna di Thiago Motta, la gara della ‘Vecchia Signora’ poteva finire in qualsiasi modo. La Juventus, di fatto, ha avuto sì occasioni per chiudere con vantaggio, ma anche i pugliesi sono andati più di una volta vicini al gol.

Dopo il gol iniziale siglato da Leandro Paredes, infatti, il Lecce è riuscito a pareggiare con il rigore realizzato da Ceesay. La Juventus è riuscita poi ad ottenere tre punti fondamentali per la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League con il ritorno al gol di Dusan Vlahovic. Tuttavia, non solo la squadra di Allegri ha ottenuto un successo davvero importante per quanto riguarda i tre posti dietro al Napoli capolista.

Serie A, vittorie fondamentali in chiave Champions di Atalante e Juventus: pari tra Salernitana e Fiorentina

L’Atalanta di Gian Piero Gasperini, di fatto, è adesso tra le prime quattro, grazie al successo di oggi contro lo Spezia. I bergamaschi, nonostante lo svantaggio iniziale per la rete di Gyasi, sono riusciti a capovolgere il risultato con i gol di de Roon, Zappacosta e Luis Muriel.

Lo Spezia ha poi riaperto la gara con il di Bourabia, ma l’Atalanta è riuscita a portare a casa una vittoria fondamentale per mettere pressioni a Lazio, Inter, Milan e Roma. Nelle altre due gare giocate quest’oggi alle ore 18.00, invece, bisogna registrare il successo del Torino di Ivan Juric per 0-2 ( gol di Buongiorno e Pellegri) contro la Sampdoria e il pari pirotecnico (3-3 il risultato finale) tra la Salernitana e la Fiorentina.

Ecco la classifica di Serie A aggiornata:

Napoli 79, Juventus 63*, Lazio 61, Atalanta 58*, Inter 57, Milan 57, Roma 57, Fiorentina 46*, Bologna 45, Torino 45*, Monza 44, Sassuolo 43, Udinese 42, Salernitana 35*, Empoli 32, Lecce 31, Verona 27, Spezia 27*, Cremonese 20, Sampdoria 17*.

*Una gara in più