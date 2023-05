Juventus, pessime notizie: batosta per il pupillo di Allegri

La Juventus sta ospitando il Lecce in casa per la 33^ giornata di Serie A ma per il pupillo di Allegri sono arrivati problemi seri. Pessime notizie.

La Juventus se la sta vedendo, per la 33^ giornata di Serie A, con il Lecce. I bianconeri sono andati avanti all’Allianz Stadium con un gol di Leandro Paredes, poi ha pareggiato il Lecce con Assan Ceesay. Ma ci ha pensato Dusan Vlahovic a rimettere tutto in parità. C’è però anche una tegola non da poco per Massimiliano Allegri: infortunio nel corso del primo tempo.

Nel corso dei primi 45′, tuttavia, c’è stata anche una brutta notizia per il club bianconero. Perché Mattia De Sciglio è stato costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Dopo uno scontro di gioco con Banda, Massimiliano Allegri l’ha sostituito. Ecco cos’è successo.

Juventus, tegola per Allegri e per i bianconeri: De Sciglio si fa male ed è costretto a lasciare il campo

Tegola pesante per la Juventus che ha dovuto sostituire Mattia De Sciglio. Il giocatore ha avuto uno scontro di gioco con Banda, suo avversario sulla fascia. Il ginocchio del calciatore della Juventus ha avuto la peggio e, in lacrime, ha dovuto lasciare in campo. Dalle prime riferite da ‘DAZN’ si parla di distorsione, ma di più se ne saprà dopo gli esami strumentali del caso. Anche perché non ce l’ha fatta ad uscire sulle sue gambe: lo staff medico è intervenuto con una barella. Al suo posto è subentrato Juan Cuadrado.