Inter, il Chelsea vuole Onana: sul piatto anche due contropartite

L’Inter ed Onana potrebbero già separarsi la prossima estate. C’è il Chelsea pronto a mettere sul piatto anche contropartite tecniche…

Il futuro di Onana è ancora avvolto nel mistero. Il portiere dell’Inter, infatti, dopo una sola stagione potrebbe lasciare la squadra nerazzurra. Non è scoppiato l’amore tra l’estremo difensore e la piazza, ma anche il club comincia a nutrire qualche dubbio sul rendimento dell’ex giocatore dell’Ajax. Ecco perchè in queste settimane si è parlato tanto di addio, anche se i giochi non sono ancora fatti. C’è ancora qualche mese per capire se Onana possa restare all’Inter o meno, anche se il club si è già mosso anche per bloccare Handanovic un altro anno. Mossa preventiva, anche se si volesse puntare su un nuovo estremo difensore al quale, però, potrebbero servire lezioni da chi conosce bene l’ambiente ma anche anche grande esperienza come il portiere sloveno.

Intanto, come detto, su Onana si stanno facendo delle valutazioni. Chiaro che l’apertura alla cessione attirerà club interessati al giocatore. Tra questi dovrebbe esserci anche il Chelsea. La squadra inglese, infatti, è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, e proprio il profilo di Onana potrebbe risultare l’ideale per il futuro. Va detto, però, che l’Inter non lascerà partire il calciatore camerunese senza un’offerta adeguata.

Inter, Onana verso il Chelsea: sul piatto anche due contropartite

La cessione di Onana, tra l’altro, potrebbe anche essere utile per aiutare il bilancio dell’Inter, soprattutto se la squadra nerazzurra dovesse chiudere la stagione fuori dai primi quattro posti in classifica, dovendo dunque rinunciare alla prossima Champions League. Certo, la squadra di Simone Inzaghi potrebbe anche vincere la competizione: c’è il doppio confronto con il Milan e poi l’ipotetica finale di Istanbul, ma questo percorso è complesso e non fornisce garanzie.

Il Chelsea, come detto, potrebbe essere il club idoneo ad affondare il colpo per Onana: secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, tra l’altro, i blues potrebbero mettere sul piatto anche due contropartite per cercare di convincere l’Inter ad abbassare le pretese che resterebbero comunque molto alte: uno tra Chalobah o Loftus-Cheek potrebbe finire sul piatto della proposta da presentare sulla scrivania di Beppe Marotta. Giocatori che potrebbero interessare all’Inter anche se, al momento, l’aspetto economico e dunque una proposta senza giocatori sarebbe maggiormente gradita dal club nerazzurro.