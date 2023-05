Inter-Milan, non solo derby di Champions: sfida sul mercato per il gioiello

Inter e Milan si affronteranno tra pochi giorni nel primo match valido per le semifinali di Champions League. Attesa per la gara.

Siamo sempre più vicini ad entrare in una fase davvero calda di questa stagione. Campionato, coppa Italia e Champions League, si giocherà quasi tutti i giorni in questo periodo e c’è tanta Italia nelle competizioni europee. Cinque squadre nelle principali competizioni europee, ma il match più atteso non può che essere il derby di Milano, la tanto attesa sfida tra Inter e Milan.

I due club non hanno disputato una grande stagione, in campionato hanno faticato molto e, visto la classifica, lotteranno fino alla fine, per la terza o quarta posizione in Champions League. Soprattutto i nerazzurri hanno deluso le aspettative, poteva essere l’anno del riscatto dopo lo scudetto perso lo scorso anno e invece il club ha collezionato undici sconfitte in campionato e una stagione di eterni alti e bassi.

Inter e Milan si giocheranno probabilmente la stagione nel doppio confronto che potrà portare uno dei due club nella finale di Istanbul. Le due squadre hanno già vissuto un’esperienza del genere, un doppio confronto che in entrambi i casi passati ha visto il Milan vincere. L’Inter spera in una prima volta, il Milan invece vuole vendicare la finale di Istanbul persa anni fa contro il Liverpool. Intanto i due club potrebbero sfidarsi anche sul calciomercato.

Inter-Milan, è sfida sul giovane talento

Il Lens è una delle sorprese di questa stagione, un club che sta ben figurando in Ligue1 e che sta mettendo in mostra diversi giovani di talento e caratura, pronti ad esplodere sul mercato. Inter e Milan potrebbero presto incrociare i propri destini sul calciomercato, pronte a sfidarsi per un giovane talento. L’uomo in questione è il centrocampista del Lens Kevin Danso, austriaco classe 1998, di grande talento.

Il calciatore ha un passato in Premier League tra le fila del Southampton, ma ha faticato e non riusci’ ad esplodere. Ora il giocatore sta facendo molto bene e Inter e Milan lo hanno iscritto al taccuino dei propri obiettivi. Derby di Champions, ma non solo: le due milanesi sono pronte a sfidarsi sul calciomercato.