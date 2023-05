Juve, incontro con Allegri in queste ore: spunta l’argomento centrale

La Juve convoca Allegri per discutere il futuro bianconero. Ma la decisione che uscirà dal colloquio potrebbe sorprendere i tifosi juventini.

Futuro in bilico per la Juventus e anche per il suo allenatore Massimiliano Allegri. La vittoria di ieri sul Lecce ha interrotto una serie negativa che dura in campionato dal 1° aprile, ma non ha allontanato i dubbi. I bianconeri restano terzi in classifica dietro di uno alla Lazio e a +3 sull’Inter, ma sul destino del club pesano le situazioni in tribunale, e non solo quelle sportive. La figura dell’allenatore, molto discusso soprattutto in questa stagione, merita ovviamente delle riflessioni.

Come rivelato poco fa dal sito della ‘Gazzetta dello Sport’, Allegri avrà nelle prossime ore un incontro con Francesco Calvo, il CEO della Juve. Sul piatto ci saranno molti temi riguardanti la prossima stagione, a partire appunto dal ruolo dell’attuale tecnico bianconero. Spesso criticato per il gioco poco convincente della sua squadra e per l’eliminazione ai gironi di Champions League, Allegri è da tempo considerato a rischio esonero.

Ma va riconosciuto che, in caso di qualificazione alla prossima Champions, sentenze federali o della UEFA permettendo, la sua panchina potrebbe rinsaldarsi. E un’eventuale conquista dell’Europa League migliorerebbe ulteriormente la sua posizione. Ecco perché per adesso la dirigenza bianconera non si è ancora pubblicamente sbilanciata, e un addio di Allegri a fine stagione potrebbe non concretizzarsi affatto. Per il tecnico livornese potrebbe allora esserci un nuovo piano.

La Juve convoca Allegri: ecco di cosa si parlerà

Secondo la ‘Gazzetta’, l’incontro odierno tra Calvo e Allegri non riguarderà specificatamente il futuro della panchina dell’allenatore, ma più in generale il suo ruolo. Allegri potrebbe assumere un ruolo sempre più marcatamente manageriale, soprattutto ora che la dirigenza è stata azzerata e occorre rifondare. L’inibizione di Cherubini apre poi le porte a un importante rinnovamento per la carica di ds, e Calvo vuole che Allegri abbia voce in capitolo.

Nei giorni scorsi la Juventus ha confermato infatti Allegri come elemento centrale per il progetto futuro del club. Per non lasciare che queste restino solo parole, vuole coinvolgerlo fin da subito nella scelta del nome del prossimo ds. La rosa di possibilità è nota, dalla soluzione interna di Giovanni Manna a nomi suggestivi come Giuntoli o Massara, passando per Giovanni Rossi e Andrea Berta. Allegri sarà dunque chiamato a indicare un suo favorito.