Giroud fa impazzire i tifosi del Milan: “Lui ci sarebbe utile…”

Olivier Giroud ha parlato di un suo ex compagno che potrebbe fare al caso del Milan: di certo, alzerebbe il tasso qualitativo della rosa

Il Milan nei prossimi due giorni affronterà due sfide importantissime, contro la Lazio e poi con l’Inter in Champions League. Gli ultimi risultati dei rossoneri lasciano molto a desiderare, con quattro pareggi nelle ultime cinque partite. Numeri che hanno fatto scivolare la squadra di Stefano Pioli fuori dalle prime quattro posizioni della classifica, utili per la qualificazione alla prossima Champions. Un turnover poco regolato da parte del tecnico, che non riesce a trovare alternative valide ai suoi gioielli.

In particolar modo in attacco, dove Charles De Ketelaere e Divock Origi non riescono a imporsi come dei co-titolari di Rafael Leao e Olivier Giroud. Per il prossimo mercato, Maldini e Massara dovranno puntare su giocatori che non avranno problemi ad alzare il livello qualitativo della rosa. Uno di questo potrebbe anche essere Christian Pulisic, o almeno così si è augurato Giroud nel corso di un’intervista.

Milan, Giroud ‘spera’ nel colpo Pulisic

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato ai microfoni della CBS del possibile colpo Pulisic per i rossoneri: “Pulisic è un grande nome per il calcio europeo e ci sarebbe utile, credo che piacerebbe a tutti. La nostra intesa era ottima. Poi è un ragazzo molto allegro, con lui ridevamo molto. Ha un grande talento e grandi abilità, ci siamo trovati molto anche se abbiamo giocato poco insieme rispetto ad Hazard, per esempio”. Al centravanti francese farebbe molto comodo uno come Pulisic sulla trequarti offensiva, sia per i gol, sia per gli assist che può portare.

E’ chiaro che trattandosi di un giocatore molto importante, è complicato che il Milan riesca ad acquistarlo. Tuttavia, Pulisic ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 e sta vivendo una brutta stagione insieme a tutto il Chelsea. A fine stagione ci sarà un incontro con Boehly per valutare se sarà il caso di rinnovare il contratto o procedere con la cessione. E in quel caso, Maldini e Massara potrebbero anche ‘approfittarne’.