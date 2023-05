“Il mio futuro…”: Real Madrid, Ancelotti vuota il sacco

L’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti ha vuotato il sacco su quel che sarà il suo futuro in conferenza stampa

Il Real Madrid domani alle 22:00 scenderà in campo contro l’Osasuna allo stadio Olimpico de la Cartuja nella finale di Copa del Rey. L’obiettivo di Carlo Ancelotti è quello di portare a Madrid la Coppa, che manca dalla stagione 2013/14 e fu proprio lui l’ultimo allenatore a vincerla. Nei prossimi undici giorni, i Blancos si giocano moltissimo con il primo obiettivo già domani e poi la semifinale andata e ritorno con il Manchester City. Due partite tutte da vivere con Guardiola desideroso di vincere il triplete.

Sono tante le voci che circolano sul futuro di Ancelotti, cercato con insistenza dalla Federazione brasiliana per affidargli la panchina della Seleçao. Il Brasile vuole vincere il Mondiale, non ci è riuscito nemmeno con Tite e secondo la Federazione, l’allenatore del Real Madrid è l’uomo giusto da cui ripartire. Emergono, però, delle novità su quale sarà la prossima panchina di Ancelotti e a parlarne è stato lui stesso.

Real Madrid, Ancelotti svela il suo futuro

Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Osasuna: “Il mio futuro è chiaro, perché il mio contratto non scade domani, ma nel 2024. Mi gioco una semifinale di Champions e la finale di Copa del Rey, non rischio la vita. Nient’altro”. Con il suo solito aplomb, il tecnico ha dimostrato tutta la sua tranquillità, cercando di stemperare un po’ gli animi tesi per questi undici giorni di fuoco. Nonostante il contratto, è chiaro che Ancelotti potrebbe non essere l’allenatore del Real anche la prossima stagione.

La Liga è ormai del Barcellona, mentre ci sono da valutare gli altri due obiettivi della stagione. L’ago della bilancia potrebbe essere la Champions League, la coppa che sembra fatta su misura per il Real Madrid. Florentino Perez stima Ancelotti per ciò che ha fatto e farà sulla panchina dei Blancos, ma non si escludono ribaltoni alla fine di questa stagione.