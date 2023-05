Inter, cessione monstre: 45 milioni dalla Premier

Dopo la bellissima e roboante vittoria di mercoledì contro il Verona, in casa Inter bisogna registrare alcune indiscrezioni di mercato.

L’Inter di Simone Inzaghi sta vivendo un grandissimo momento. Dopo essere riusciti a qualificarsi per le semifinali di Champions League, dove incontreranno i cugini del Milan di Stefano Pioli, i nerazzurri hanno vinto sia nelle ultime tre giornate di campionato che nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

Con questa serie di risultati, di fatto, l’Inter è riuscita a ricollocarsi tra le prime quattro posizioni. La ‘Beneamata’ occupa adesso l’ultimo posto per accedere all’edizione dell’anno prossimo della Champions League. Proprio nell’ultimo turno infrasettimanale, vincendo per ben 0-6 contro il Verona, i nerazzurri hanno scavalcato in classifica sia il Milan di Stefano Pioli che la Roma di José Mourinho.

L’Inter è adesso attesa da un mese di maggio che potrebbe cambiare la sua storia. I nerazzurri, infatti, giocheranno prima il big match contro la Roma (esattamente domenica alle ore 18.00) e poi le due partite di Champions League contro il Milan di Stefano Pioli. Tuttavia, prima di queste gare così fondamentali, in casa interista bisogna registrare alcune indiscrezioni di mercato.

Calciomercato Inter, il Chelsea è pronto ad offrire ben 45 milioni di euro per Onana

Secondo quanto riportato dal giornale inglese ‘Telegraph’, infatti, il ricchissimo Chelsea ha tutta l’intenzione di cambiare il proprio portiere e quello in pole position a difendere la porta dei ‘Blues’ è proprio André Onana. Il club di Londra è pronto ad offrire a Beppe Marotta ben circa 45 milioni di euro per acquisire le prestazioni del calciatore nigeriano.

Onana, al netto dell’interesse del Chelsea, è comunque tra i candidati a lasciare l’Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato. La cessione dell’estremo difensore sarebbe una grandissima plusvalenza per le casse economiche della ‘Beneamata’. Il calciatore, infatti, è approdato l’anno scorso in maglia nerazzurra dall’Ajax da parametro zero.