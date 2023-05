Lazio, ufficialità e non solo: doppia mazzata per Sarri

La Lazio si prepara ad affrontare il Milan in uno scontro diretto per la qualificazione alla prossima stagione di Champions League. Le ultime preoccupano Sarri.

La Lazio si sta preparando per affrontare il Milan nella giornata di domani. La squadra di Maurizio Sarri volerà in trasferta a San Siro e alle ore 15:00 inizierà il match per lo scontro diretto tra due rivali che si giocano la Champions League. Le ultime su due giocatori biancocelesti però preoccupano.

La Lazio, dopo la vittoria con il Sassuolo, domani giocherà a San Siro contro il Milan di Stefano Pioli. Gli impegni sono ravvicinati e la rosa di Maurizio Sarri rischia di accorciarsi. Preoccupano le condizioni di due calciatori.

Il primo a preoccupare è Matias Vecino che, dopo l’infortunio rimediato contro il Sassuolo, si è sottoposto ad esami strumentali che hanno rilevato una lesione. Il secondo è Mattia Zaccagni, assente negli allenamenti mattutini.

Lazio, Vecino ko ma problemi anche per Zaccagni: le novità da Formello

La Lazio si prepara per affrontare il Milan e come riferito dalla redazione di ‘Fantacalcio.it’: “Guai in vista per la Lazio di Maurizio Sarri, impegnata domani contro il Milan di Stefano Pioli. Il tecnico del club biancoceleste deve fare i conti con una doppia tegola che arriva direttamente da Formello. L’ultimo allenamento della squadra non sorride al tecnico. Problemi per Zaccagni e Vecino“.

A Formello quest’oggi si è svolta la consueta sessione di allenamento. Insieme a Maurizio Sarri, la squadra si sta preparando al meglio per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Eppure non è stato presente Matias Vecino, che ha rimediato una piccola lesione al flessore della coscia destra. E non è stato presente neppure Mattia Zaccagni. Secondo ‘Fantacalcio.it’, si potrebbe trattare di riposo precauzionale.