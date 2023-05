Pioli: “Scorso anno vinto campionato eccezionale. Lavoriamo per essere come il City”

Il tecnico rossonero ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Lazio.

Il Milan, reduce da due pareggi con cremonese e Roma, affronterà la Lazio domani. I rossoneri sono chiamati al successo per ritrovare mentalità in vista della sfida europea con l’Inter. Il derby europeo che vale la finale di Champions League.

Alla vigilia del match con la Lazio, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa.

“Al Napoli vanno i nostri complimenti. E’ un traguardo meritato, sono stati i più forti. Speriamo di riuscirci noi l’anno prossimo”, ha commentato.

“Siamo consapevoli delle partite che abbiamo buttato via e del fatto che non possiamo più sprecare jolly. Domani è un match da dentro o fuori. A chi critica il Milan non devo rispondere. Io so che stiamo bene. Abbiamo lavorato tanto. Dobbiamo essere più precisi, ma sono fiducioso. La squadra sta bene, non ha preoccupazioni. Siamo concentrati e determinati” ha proseguito.

“Ogni stagione ha una storia diversa. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato, quest’anno stiamo facendo benissimo in Champions League. Solo il City sta ancora lottando per Champions e campionato”.

Pioli, le sue parole sulla Lazio e sull’Inter

Il tecnico del Milan ha poi analizzato la sfida di domani, e anche l’imminente partita contro l’Inter.

“La Lazio è una squadra completa, dovremo essere compatti in difesa. La partita di domani non influenzerà il derby, assolutamente. La Champions League è una cosa a parte” ha continuato Pioli.

“I tifosi sono entusiasti, ma questo non è un traguardo. Dovremo vivere questo appuntamento con entusiasmo ed energia, ma dobbiamo fare meglio in campionato. Avremo tempo dopo la patita con la Lazio per prepararci. Ma domani saremo concentrati per giocare contro la seconda in classifica”.

“Mi sono piaciute molto le parole di Antetokoumpo, ma sono d’accordo metà. Noi dipendiamo dai risultati a fine stagione, ci sta che se non vinci è deludente. Non è però sempre un fallimento”, ha concluso Pioli.

Il Milan domani dovrà vincere per continuare sperare in un posto in Champions League. Perdere significherebbe scendere a -5 dall’Inter, attualmente quarta in classifica.