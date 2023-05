“Andrà via, è ufficiale”: Roma, scontato l’addio di Mourinho

L’allenatore della Roma José Mourinho lascerà il club a fine stagione: a dare l’annuncio Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport

La Roma scende in campo contro l’Inter per uno scontro diretto decisivo per la corsa alla prossima Champions. Entrambe saranno impegnate anche la prossima settimana per gli impegni europei: i giallorossi con il Bayer Leverkusen e la squadra di Simone Inzaghi col Milan. José Mourinho vuole vincere un altro trofeo dopo la Conference della scorsa stagione, anche se emergono delle novità importanti sul suo futuro a prescindere dai risultati sportivi.

Sono tante le polemiche delle ultime settimane per l’atteggiamento di Mourinho davanti alle telecamere. Sia per il mercato dei Friedkin, con la rosa che vanta poche alternative rispetto alle altre, sia per l’arbitraggio di Chiffi a Monza. L’allenatore portoghese lascerà certamente la Roma alla fine della stagione: lo ha annunciato il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni. La fuoriuscita di notizie sarebbe un segnale forte per il futuro dello Special One, cercato da diversi top club come PSG e Real Madrid.

Roma, Zazzaroni dà l’annuncio: addio di Mourinho

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di ‘Deejay Football Club’: “Mourinho andrà via, è ufficiale. Spero che l’Olimpico lo faccia commuovere per un gran saluto. Con i Friedkin è successo qualcosa e il club ha poca voglia di lottare per lui. Loro non parlano, quindi siamo messi male se viene fuori qualcosa. E’ gente pericolosa quella che dice che la proprietà non gradisce Mou”. Un quadro chiaro esposto dal giornalista, con Mourinho che andrebbe via un anno prima della naturale scadenza del suo contratto.

C’è però ancora un finale di stagione da giocare, con la Roma in piena lotta per entrare in Champions e per vincere l’Europa League. Se dovesse effettivamente verificarsi l’addio di Mourinho, ci sarebbero anche delle grosse novità sul mercato. I Friedkin dovranno valutare la posizione di diversi giocatori voluti dal tecnico e arrivati grazie a lui, su tutti, Paulo Dybala che ha una clausola rescissoria: 20 milioni per le squadre italiane, 12 per l’estero.