Atalanta-Juventus: doppia batosta dell’ultim’ora: è ufficiale

Big match tra Atalanta e Juventus in programma per domani. Attenzione alle assenze, che potrebbero pesare molto.

Domani alle 12.30 andrà in scena Atalanta-Juventus. Il match valido per la 34ma giornata del campionato di Serie A sarà, molto probabilmente, decisivo per il futuro di entrambe le squadre.

La Juventus è chiamata, dopo la vittoria con il Lecce, a vincere per continuare la corsa per un posto in Champions League, approfittando della sconfitta della Lazio contro il Milan per superarla e mettersi al secondo posto in classifica.

L’Atalanta, al sesto posto, vincendo raggiungerebbe il Milan a 61 punti. Una sfida, dunque, fondamentale per le stagioni di entrambi i club, che cercano un posto nella prossima Champions League.

Entrambe ci arrivano reduci da una vittoria, contro Lecce e Spezia, ma reduci anche da due stagioni non proprio all’altezza delle aspettative.

Atalanta-Juventus: i convocati di Gasperini e Allegri

Atalanta-Juventus sarà una sfida importantissima per la lotta Champions League. Ma come ci arrivano le due squadre? Entrambi gli allenatori hanno parlato in conferenza stampa e hanno diramato le convocazioni ufficiali.

Allegri ha dichiarato che Pogba non ha i 90 minuti nelle gambe. Il tecnico toscano ha anche ammesso di essere dubbioso riguardo l’attacco per domani. Kean recupera dopo 4 mesi di inattività, ma c’è bisogno anche di programmare la prossima sfida di Europa League contro il Sivilla. Attenzione, dunque, al minutaggio di Milik e Vlahovic. Recuperato anche Adrien Rabiot. Out invece De Sciglio e Paredes, uno infortunato e l’altro squalificato.

Brutte notiie, invece, per Giampiero Gasperini. Tra i convocati non risultato Hojlund, Lookman e Palomino, tutti e tre infortunati con problemi muscolari.

Lookman era in dubbio fin dai giorni scorsi a causa dell’infortunio alla caviglia che da circa venti giorni lo tiene fermo. Per Hojlund invece c’era ottimismo. Il problema muscolaren(un edema allo psoas) che aveva accusato il classe 2003 prima del match con lo Spezia sembrava leggero, ma il danese non riuscito a recuperare. Palomino, invece, ancora alle prese con un problema al flessore.