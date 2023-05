Cinque arresti dopo Udinese-Napoli: l’ultim’ora

Le forze dell’ordine, dopo gli scontri avvenuti al termine del match tra l’Udinese ed il Napoli, hanno eseguito cinque arresti.

Il Napoli di Luciano Spalletti si è laureato campione d’Italia. Gli azzurri, dopo il pareggio rimediato giovedì sera alla Dacia Arena di Andrea Sottil, hanno infatti vinto aritmeticamente lo Scudetto.

Al team partenopeo mancava di fatto solo un punto per rendere ufficiale questo successo incredibilmente storico. Tuttavia, l’Udinese ha fatto di punto per rimandare ancora la festa del popolo partenopeo. La squadra di Andrea Sottil è infatti passata in vantaggio nei minuti iniziali del match con Lovric, ma poi ha subito nella seconda frazione di gara il gol realizzato da Victor Osimhen.

Dopo la rete del centravanti nigeriano, di fatto, il Napoli ha saputo controllare la gara, portandola così al termine senza ulteriori pericoli. Una volta che l’arbitro Abisso ha fischiato la fine della gara è scoppiata la festa dell’intero popolo partenopeo. Alcuni tifosi hanno compiuto anche una piccola invasione che, però, ha innescato la reazione di alcuni sostenitori dell’Udinese, con questi che hanno innescato alcuni scontri terminati, poi, con l’intervento delle forze dell’ordine. Proprio su questo tristissimo episodio bisogna registrare alcuni aggiornamenti.

Scontri Udinese-Napoli, le forze dell’ordine hanno eseguito cinque arresti: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato da ‘Il Messaggero veneto’, a seguito di questi incidenti avvenuti al termine della gara tra l’Udinese ed il Napoli, sono stati infatti eseguiti cinque arresti: due nella città di Udine per resistenza e per aver compiuto dei reati specifici in occasione di manifestazioni sportive, uno a Pordenone, uno a Gorizia e uno anche a Napoli.

Massimo Lia, procuratore capo, ha fatto sapere che le indagini non terminano qui, ma continueranno anche nei prossimi giorni. Anche il Questore di Udine, Alfredo D’Agostino, ha riferito all’Ansa’ che c’è un’attività in corso: “Sarà la Procura della Repubblica a rendere noto l’esito dell’inchiesta e a informare sui provvedimenti adottati”.