Diego Simeone, mossa a sorpresa: avvistato in Italia e tifosi in delirio

Cosa ci fa Diego Simeone in Italia? La mossa a sorpresa del Cholo spiazza i tifosi e li manda in delirio: ecco svelato tutto sull’avvistamento del trainer argentino.

Una carriera piena zeppa di trofei e una vita, ormai, dedicata all’Atletico Madrid. Diego Simeone è una delle suggestioni ricorrenti del calcio italiano, che continua a sognare il ritorno di un ‘figlio adottivo’ della Serie A come l’ex Pisa, Inter e Lazio. Dopotutto, il suo futuro con i Colchoneros è un tema che torna a scaldarsi al termine di ogni stagione e mai come quest’anno qualcosa potrebbe succedere nel futuro del Cholo.

I tifosi dell’Inter sognano un suo ritorno in nerazzurro, seppur da allenatore. Anche se ad oggi è difficile ed improbabile immaginare un approdo sulla panchina dei meneghini di Diego Simeone. Certo mai dire mai nel calcio, soprattutto di questi periodi. Intanto il trainer argentino è stato avvistato in Italia, per una sorpresa che ha prima spiazzato e poi mandato ulteriormente in delirio i tifosi.

Diego Simeone in visita a Napoli per la festa Scudetto: sarà al Maradona per tifare il suo Cholito

Come rivelato e anticipato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, Diego Simeone è stato avvistato a Napoli nel pieno della festa Scudetto. Stando a quanto scritto dal noto quotidiano: “Ai Re di Napoli, sul Lungomare, giovedì ha cenato e tifato per il Cholito un padre orgoglioso che di trofei ne ha vinti un po’: il Cholo. Simeone senior, Diego. Annunciato al Maradona con la Viola da spettatore”.

Una bella sorpresa, dunque, per il popolo di Napoli. Il Cholo sarà al Maradona per la gara tra gli azzurri e la Fiorentina per seguire il suo Cholito. Dopotutto, il fortissimo legame di Diego Simeone con Diego Armando Maradona lo ha sempre ‘avvicinato’ alla realtà partenopea. E adesso che suo figlio Giovanni gioca e vince nello stadio a lui dedicato, non può che rafforzarsi ulteriormente. Domenica, quindi, sarà un momento suggestivo per tutti gli spettatori napoletani: anche per quel Simeone, che tanto ha vinto nella propria carriera.