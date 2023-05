Trionfo Milan, Lazio irriconoscibile: ma c’è apprensione per Leao

Il Milan ha vinto lo scontro diretto contro una Lazio irriconoscibile, una gioia però macchiata dall’infortunio di Rafael Leao

Torna a vincere il Milan in campionato dopo quattro pareggi nelle ultime cinque partite, di cui due consecutivi e la brutta figura sfiorata contro la Cremonese a San Siro. Vittoria per la squadra di Stefano Pioli con la Lazio per 2-0, grazie ai gol di Bennacer e a uno straordinario Theo Hernandez. Dopo circa 10′ è entrato Saelemaekers per Rafael Leao, che ha subito un infortunio muscolare. Apprensione da parte del tecnico rossonero e per i tifosi in vista del derby con l’Inter di Champions League in programma mercoledì alle 21:00.

Brutta prestazione da parte della Lazio, sopraffatta dal punto di vista fisico, mentale e tecnico dal Milan che dopo aver perso Leao ha chiuso la pratica in circa mezz’ora. Nemmeno nella ripresa i ragazzi di Sarri hanno dato l’impressione di poter far male a Maignan. Una vittoria che può essere fondamentale nella corsa alla qualificazione per giocare la prossima Champions, anche se mancano ancora quattro partite e la Lazio ha il destino nelle proprie mani.

Milan-Lazio 2-0, tre punti d’oro per Pioli

Buoni segnali da parte della squadra per Pioli, dopo aver pareggiato 1-1 a San Siro con la Cremonese. Da segnalare il mancato ingresso di De Ketelaere e Origi, con Pioli che ha preferito puntare su Rebic in avanti e su Saelemaekers dopo il problema di Leao. E l’attaccante croato aveva anche trovato il gol del 3-0 nel finale, annullato però per fuorigioco. Per la Lazio si segnalano pochi tentativi concreti verso la porta di Maignan, che oggi non ha effettuato parate, se non per un’occasione di Basic al 94 salvata da Tomori.

Sarà anche importante capire quali saranno i risultati di Roma-Inter e Atalanta-Juventus, altri due scontri diretti tra le contendenti che aspirano alla Champions. Il Milan si è rilanciato oggi, mentre la Lazio dovrà guardarsi di più alle spalle dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite. La prossima sarà con il Lecce all’Olimpico, coinvolto nella lotta salvezza.

CLASSIFICA: Napoli 80; Lazio* 64; Juventus 63; Milan* 61; Inter 60; Atalanta 58; Roma 58; Fiorentina 46; Bologna 45; Monza 45; Torino 45; Udinese 43; Sassuolo 43; Salernitana 35; Empoli 35; Lecce 31; Spezia 27; Verona 27; Cremonese 21; Sampdoria 17.