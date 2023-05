Champions League, la sentenza di Pistocchi gela Milan e Inter

Il giornalista Maurizio Pistocchi esprime la sua opinione circa il cammino di Milan e Inter in Champions League ed è preoccupante per i tifosi delle italiane.

Concluso il 34esimo turno di Serie A per Milan e Inter, entrambe spostano la concentrazione, avendo trionfato rispettivamente contro Lazio e Roma, sulla Champions League. Di fronte a circa 72.000 spettatori, ovvero in uno stadio San Siro sold-out, mercoledì sera le due formazioni milanesi si sfideranno per l’andata delle semifinali del torneo continentale più importante.

Un appuntamento in mondovisione molto emozionante, sia perché si tratta di uno dei derby più sentiti ma anche perché sono due italiane che si sfidano per un posto in finale di Champions League, con l’opportunità unica di riportare il trofeo in Italia.

Vada come vada, ci sarà il 50% di possibilità che ciò accada. Tuttavia, dall’altra parte del tabellone esiste una sfida davvero fra formazione extraterrestri. Da una parte il Real Madrid, alla ricerca della sua quindicesima Champions League, trainato da Carlo Ancelotti; dall’altra il Manchester City di Pep Guardiola. Una formazione mostruosa, quella inglese, che può contare sul recordman Erling Haaland.

Champions League, Pistocchi placa i sogni di Milan e Inter: “Il Manchester City è ingiocabile”

Intervistato da ‘MilanNews.it’, il giornalista Maurizio Pistocchi ha parlato delle prospettive che il Milan ha di portare a casa il trofeo e di riflesso eliminare l’Inter nel doppio confronto in semifinale: “Sarò onesto e dirà che per me il Manchester City di quest’anno è ingiocabile. Lo era anche l’anno scorso, erano fortissimi ma ora c’è Haaland”.

Il norvegese, per il giornalista, non ha termini di paragone con nessuno dei colleghi bomber in circolazione: “Al momento è il centravanti più forte al mondo. Forse lo è anche di più di alcuni attaccanti del passato lontano e recente, come Cristiano Ronaldo. Questo perché ha una velocità straordinaria, una forza fisica devastante e una qualità impressionante nel gioco aereo. Con lui Pep Guardiola ha letteralmente trovato grimaldello che gli apre tutte le porte”.