Juventus, con l’Atalanta Allegri schiererà un giovane talento titolare

Dopo la vittoria della sua Juve con il Lecce, Allegri ha l’intenzione di schierare un giovane talento nella gara di domani contro l’Atalanta.

Dopo la vittoria dello Scudetto da parte del Napoli di Luciano Spalletti, la concentrazione di tutti è verso chi si qualificherà all’edizione dell’anno prossimo della Champions League. Dietro ai partenopei, in attesa della gara di domani tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e la Juventus di Massimiliano Allegri, ci sono ben sei squadre raccolte in sei punti.

Ad accorciare ancora di più la classifica ci ha pensato il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri, infatti, hanno battuto quest’oggi allo Stadio San Siro la Lazio seconda con le reti realizzate da Bennacer e Theo Hernandez, riducendo in maniera importante il vantaggio dei capitolini sul quinto posto. L’Inter, invece, ha battuto la Roma del super ex José Mourinho nel match delle ore 18.00 giocato allo Stadio Olimpico.

Dopo questi due scontri diretti, domani sarà il turno dell’Atalanta e della Juventus a giocarsi una partita fondamentale per chiudere il campionato nelle prime quattro posizioni. I bianconeri, sono terzi in classifica, mentre i bergamaschi sono rientrati in piena corsa per un posto Champions. Proprio per la gara contro i nerazzurri, Massimiliano Allegri ha intenzione di schierare un giovane talento.

Atalanta-Juventus, Allegri vuole far riposare Kostic: Iling sarà il titolare della corsia sinistra

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘Tuttosport’, infatti, tra i titolari della Juventus di domani contro l’Atalanta ci potrebbe essere Samuel Iling. Il giovane calciatore inglese dovrebbe giocare sulla corsia sinistra, facendo riposare così Kostic in vista della semifinale di Europa League di giovedì prossimo contro il Siviglia.

Per il resto della formazione, invece, Massimiliano Allegri non dovrebbe regalare nessun’altra sorpresa. Il tecnico toscano, infatti, si affiderà in difesa al terzetto brasiliano formato da Bremer, Alex Sandro e Danilo. A centrocampo, dopo aver riposato contro il Lecce, ritorneranno Rabiot e Locatelli. Mentre l’attacco sarà formato dalla coppia Di Maria-Vlahovic.