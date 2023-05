Roma, che lavoro di Tiago Pinto: colpo chiuso, arriva la firma!

La Roma risponde alla debacle contro l’Inter di ieri con un grande colpo sul mercato, destinato a far felici tutti i sostenitori giallorossi.

La prossima stagione della Roma è ancora incerta per molti aspetti, ma Tiago Pinto ha appena piazzato un paletto sicuro. Il dirigente portoghese ha infatti trovato l’accordo con il primo decisivo rinforzo giallorosso per il 2023/2024, aggiungendo alla rosa di Mourinho un giocatore di grandi potenzialità. Una risposta di mercato alla delusione di ieri sul campo, con la formazione capitolina sconfitta in casa dall’Inter. Con questo nuovo acquisto, la proprietà conferma la volontà di continuare a investire sulla crescita del club.

Mentre si rincorrono le voci sul futuro di José Mourinho, sempre nel mirino del Paris Saint-Germain, inizia a prendere forma la Roma del prossimo anno. Tiago Pinto ha infatti messo sotto contratto Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino classe 1998, che arriva a parametro zero dal Lione. Il nuovo colpo giallorosso è considerato da tempo tra i migliori elementi nel suo ruolo in Ligue 1, anche se negli ultimi anni si è un po’ smarrito, a causa del declino del Lione.

Nel 2020, quando l’OL eliminò la Juventus di Sarri in Champions League, Aouar sembrava pronto al grande salto in un top club europeo, e anche i bianconeri erano dati in corsa per lui. Le richieste elevate del club hanno poi allontanato le pretendenti, e le prestazioni del giocatore non sono sempre state all’altezza delle aspettative sul suo conto. Non a caso, non è mai arrivata la tanto sospirata convocazione nella Francia, così lo scorso gennaio Aouar ha deciso di rendersi eleggibile per l’Algeria.

Aouar alla Roma: i dettagli del contratto

Secondo quanto riportato da ‘Gianlucadimarzio.com’, il centrocampista ha firmato con la Roma fino al 30 giugno 2028, preferendo i giallorossi al Betis, all’Eintracht Francoforte e a un’altra italiana. Arriva sfruttando l’imminente scadenza del suo contratto col Lione, e tanta voglia di rilanciarsi dopo le ultime stagioni poco positive. Nell’ultima, a causa un po’ degli infortuni e un po’ delle frizioni col suo club, Aouar ha giocato pochissimo: appena 534 minuti in 16 partite, segnando 1 gol e servendo 1 assist.

Il suo arrivo in Serie A è l’occasione per imprimere una svolta alla sua carriera, e nel centrocampo della Roma sembra facile immaginare che troverà fin da subito spazio come titolare. Teoricamente, il franco-algerino arriverà per rilevare il posto di Wijnaldum, il cui prestito dal PSG scadrà a fine stagione e difficilmente verrà rinnovato. La Roma guadagna così una mezzala di qualità ed esperienza, e ancora in grado di migliorarsi. Unica pecca: la probabile assenza tra gennaio e febbraio 2024, a causa della Coppa d’Africa.