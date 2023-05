Incredibile Roma-Inter, lanciata una moneta: il bersaglio

Brutto gesto sugli spalti dello stadio Olimpico: un tifoso non si è trattenuto nei confronti dei giornalisti.

Vittoria importantissima per l’Inter contro la Roma. I nerazzurri hanno battuto i giallorossi nella sfida valida per la 34ma giornata di Serie A con il risultato di 2-0. Raggiungono in questo modo la Juventus a 63 punti (con i bianconeri che hanno una partita in meno). Decisivi i gol di Dimarco e Lukaku. Polemiche anche per un presunto rigore non concesso alla Roma. Per Maresca nessun tocco di mani da parte di Darmian, che ha toccato il pallone con la mano mentre cadeva e quindi, in un movimento giudicato naturale.

Entrambe le squadre sono alla ricerca di un posto nella prossima Champions League.

Protagoniste di due stagioni non proprio soddisfacenti, l’unica gioia (finora) di entrambi i club sono i percorsi europei.

L’Inter ha raggiunto una clamorosa qualificazione alla semifinale d Champions League nella quale affronterà il Milan in una sfida epocale. La Roma ha raggiunto la semifinale di Europa League dove affronterà il Bayer Leverskusen.

L’Inter si porta, grazie questa vittoria, a -1 dalla Lazio, riaprendo di fatto la lotta per i posti in Champions League. La Roma perde un’occasione importante e una partita probabilmente decisiva in chiave futuro.

Roma-Inter, clima teso anche sugli spalti: brutto episodio in tribuna

Il match è teso non soltanto in campo. La partita valeva molto in termini di classifica, e anche sugli spalti si è accusata la tensione. Al termine del primo tempo, infatti, sulle tribune è avvenuto un episodio increscioso. Come riportato da Vocegiallorossa, un tifoso situato in Tribuna Monte Mario Lato Sud, rivoltosi verso la tribuna stampa ha lanciato una monetine nei confronti dei giornalisti. Oltre al gesto, il tifoso ha urlato “Siete complici“.

Il tifoso, allontanato dagli steward egli stadio olimpico, è poi tornato proprio posto intorno al 5′ minuto del secondo tempo.

Brutta sconfitta per i giallorossi che perdono così la possibilità superare momentaneamente l’Atalanta, domani impegnata con la Juventus e che potrebbe potenzialmente scappare a +3 sui bergamaschi.