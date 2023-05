Roma-Mourinho, ora cambia tutto: la sentenza non lascia dubbi

Il finale di stagione della Roma sarà decisivo per le sorti del club. E in particolare per quelle del tecnico Josè Mourinho.

Dopo l’ultima sessione di calciomercato c’erano grandi aspettative in casa Roma. La società giallorossa aveva realizzato diversi acquisti per provare a vincere subito o comunque lottare per entrare facilmente nelle prime quattro, ma le cose non stanno andando come previsto. La squadra di Mourinho ha deluso le attese in campionato, complice una serie incredibile di infortuni, che, hanno rimaneggiato la squadra.

Anche nell’ultimo match di campionato Mourinho è stato costretto a schierare (dall’inizio e durante il match) diversi giovani della Primavera. Più volte il tecnico ha ‘richiamato’ la società affermando di non avere una rosa pronta per competere su più competizioni, e di avere una rosa inadeguata rispetto a club come le milanesi, la Juve o il Napoli. La situazione non è delle migliori e presto si potrebbe arrivare ad un punto di rottura.

Molto dipenderà dal finale di stagione del club giallorosso. Con le recenti sconfitte in campionato, l’ultima ieri contro l’Inter, la Roma è al momento fuori dalla Champions League e quindi sarà decisivo il finale di stagione. Le ultime quattro in campionato e soprattutto le semifinali di Champions League, con i giallorossi che affronteranno il Bayer Leverkusen in un doppio confronto.

Roma, che succede con Mourinho?

Nelle ultime ore delle dichiarazioni sul tecnico portoghese stanno facendo molto rumore. Il giornalista direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni è intervenuto a Radio Deejay ed ha rilasciato dichiarazioni che sanno di sentenza sul futuro dell’allenatore lusitano. Zazzaroni ha spiegato: “E’ una cosa ufficiale, Mourinho non sarà più l’allenatore della Roma il prossimo anno”.

Nelle ultime settimane si è discusso molto riguardo al futuro di Mourinho, si è discusso di un’ipotesi Nazionale e soprattutto del PSG. La squadra di Al Khelaifi potrebbe attuare una rivoluzione a fine anno, il tecnico Galtier è candidato ad andare via e Mourinho sembra l’uomo adatto a ricoprire il ruolo in una panchina molto calda. I tifosi della Roma tremano ed ora c’è preoccupazione su cosa potrebbe accadere tra poche settimane.