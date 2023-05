Juve, Vlahovic verso l’addio: la destinazione spiazza tutti

La Juve di Massimiliano Allegri ha vinto l’ultimo turno di campionato ed ha notevolmente avvicinato la zona Champions.

L’ultimo turno di Serie A ha dato importanti risposte in chiave Champions League e, a quattro giornate dal termine, la classifica sta assumendo un quadro sempre più delineato. Le milanesi hanno vinto il doppio confronto con le squadre di Roma, mentre la Juve ha vinto a Bergamo in uno scontro tutto europeo contro l’Atalanta.

Il club bianconero ha vinto con un secco e abbastanza netto 2 a 0 in casa degli orobici, grazie alle reti di Iling Junior e di Dusan Vlahovic, alla sua seconda rete consecutiva. L’ex bomber della Fiorentina è stato protagonista di una brutta situazione con i tifosi del club di casa, rei di averlo insultato con insulti razzisti. Vlahovic ha reagito ed è stato ammonito e in queste ore questa vicenda è entrata al centro di diverse polemiche.

Al di là di questo la stagione di Vlahovic non è stata finora positiva e l’attaccante ha più volte mostrato disagi con il gioco di Allegri, oltre a continui problemi fisici. Il futuro del calciatore è in bilico e nelle ultime ore si è discusso riguardo un clamoroso colpo di scena. Vlahovic ha molto mercato e potrebbe dire addio a fine anno. La formazione bianconera vive una soluzione particolare, molto dipenderà da vicende extra calcistiche come quella giudiziarie e solo poi la Juve e Vlahovic potranno decidere se restare o meno dalla stessa parte.

Juve, un club di Premier piomba su Vlahovic

In questa stagione Vlahovic ha collezionato solo 13 reti su 38 presenze stagionali, spesso deludendo le attese. La Juve è consapevole che potrebbe perdere il grosso investimento fatto oltre un mese e mezzo fa e quindi il futuro del calciatore resta incerto. Diverse big europee hanno adocchiato l’affare, dal Bayern allo United, ma non solo.

Secondo quanto riporta Football Insider l’Aston Villa sarebbe molto interessato al calciatore, rendendolo protagonista del suo progetto. Ovviamente si tratta di una possibilità abbastanza complicata visto che il club inglese non può offrire la Champions League al calciatore. La Premier resta però un campionato molto ricco e per Vlahovic sono aperte le strade del campionato inglese. L’Aston Villa negli ultimi anni ha acquistato calciatori di spessore (vedi l’ex Inter Coutinho) e ha grandi progetti per il futuro. Vlahovic, visto la giovane età, è un nome papabile e molto intrigante per il futuro del club.