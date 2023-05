La suggestione Simeone e l’ombra di Thiago Motta: Inter, quale sarà il futuro?

In casa Inter continua a tenere banco la questione tecnico. Tra Simeone e Thiago Motta, sempre che Inzaghi non venga confermato.

Nonostante Simone Inzaghi sia ancora in semifinale di Champions League, in finale di Coppa Italia e in corsa per il quarto posto, le voci circa un suo possibile divorzio dall’Inter al termine di questa stagione si stanno facendo sempre più insistenti.

Qualora l’ex allenatore della Lazio, che in nerazzurro fino a questo momento ha conquistato due Supercoppe e una Coppa Italia, dovesse lasciare la panchina dell’Inter, il club avrebbe già in mente due nomi. Il primo è quello di Diego ‘El Cholo’ Simeone. A Napoli ieri per festeggiare la vittoria dello Scudetto di suoi figlio, il tecnico dell’Atletico Madrid ha parlato quest’oggi alla Gazzetta dello Sport del suo futuro. Non chiudendo affatto la porta ad un ritorno in Italia.

Simeone, che nel nostro paese ha già allenato il Catania, ha dichiarato: “Ho ancora un anno di contratto a Madrid, poi si vedrà. Mi capita spesso di incontrare tifosi di Inter e Lazio che mi chiedono. Chi può dirlo? Di sicuro mi farebbe molto piacere. Poi non so cosa accadrà. Non so nemmeno quanto potrò ancora allenare, questo è un mestiere stressante.”

Inter, non solo Simeone per il dopo Inzaghi: c’è anche Thiago Motta

Oltre all’ex centrocampista argentino c’è anche un altro pariruolo con un passato in nerazzurro che potrebbe tornare all’Inter in veste di allenatore. Stiamo parlando di Thiago Motta, attuale tecnico del Bologna che in Emilia sta facendo molto bene con i felsinei. L’edizione odierna de La Repubblica rilancia il suo nome come probabile per il dopo Inzaghi.

Su di lui però, complice anche l’ottima stagione alla guida del Bologna, c’è da registrare l’interessamento di altre squadre. C’è l’ipotesi Roma qualora i giallorossi e Mourinho dovessero decidere di separarsi. Ma c’è anche l’ipotesi di un ritorno a Parigi nelle vesti di allenatore del PSG al posto di Galtier.