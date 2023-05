Fantacalcio, stagione finita per il big: tifosi gelati

Fantacalcio, brutte notizie per gli allenatori di tutta Italia, in questo finale di Serie A: le notizie sull’infortunio sono preoccupanti.

La stagione è quasi finita per le squadre di Serie A, ma per qualcun altro in particolare è già il momento dei saluti e arrivederci all’anno prossimo. Gli infortuni nel finale di annata sono sempre un grosso problema, che rischiano di compromettere la corsa di un club verso un importante traguardo. E questa situazione si è purtroppo ripresentata oggi, con l’annuncio di questa sera sulle condizioni di uno dei giocatori più utilizzati di un top club del campionato italiano.

I tifosi del Milan possono tirare un sospiro di sollievo, però. Non si tratta di Rafael Leao, nonostante le condizioni dell’attaccante portoghese non siano certamente ottimali. L’ex Sporting e Lille si è fatto male sabato contro la Lazio, e la sua presenza per il derby di domani sera è ancora in dubbio, come confermato oggi da Stefano Pioli. Comprensibilmente, Leao è una pedina fondamentale dei rossoneri per ambire a raggiungere la finale di Champions League, ma è molto probabile che ci sarà almeno al ritorno.

Non sorridono di sicuro i fantallenatori, visto che perdono così un difensore di livello, quando mancano ancora 4 partite al termine del campionato di Serie A. Oltre al Fantacalcio, ovviamente, la delusione riguarda anche i tifosi dell’Atalanta: poco fa è stato comunicato che José Palomino non rientrerà prima della fine della stagione. Una notizia che complica la corsa della Dea alla Champions League e, potenzialmente, anche in generale alle coppe europee della prossima stagione.

Disdetta per l’Atalanta e al Fantacalcio: quanto starà fuori Palomino

Il 33enne centrale argentino ha concluso la sua stagione, e non potrà aiutare né gli appassionati di Fantacalcio né la sua squadra in queste ultime quattro giornate. Il difensore ha riportato un infortunio muscolo-tendineo di tipo 4 con riscontro di rottura del tendine distale del muscolo semitendinoso destro. Una brutta notizia, che peggiora lo score di Palomino in questa stagione: sono già 9 le partite saltate per infortunio dall’argentino ex Ludogoretz.

All’Atalanta ormai dal 2017, Palomino è divenuto nel tempo un fedelissimo di Gasperini, segnalandosi come un giocatore di sicuro affidamento per i giocatori di Fantacalcio. Almeno fino a questa stagione, in cui è sceso in campo per appena 846 minuti: non era mai stato così poco presente in campo in questi sei anni. Nel frattempo, a Gasperini e ai suoi restano da affrontare ancora Salernitana, Verona, Inter e Monza. Il ritardo dall’Inter quarta è di ben 5 punti, e la Roma settima è appaiata ai bergamaschi.