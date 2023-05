Lazio, l’agente di Milinkovic senza mezzi termini: “Vergognoso…”

L’agente di Sergej Milinkovic-Savic, Mateja Kezman, ha difeso così il proprio assistito dalle voci degli ultimi giorni

La Lazio sta vivendo uno dei momenti più delicati della sua stagione. E’ al terzo posto, in piena lotta per l’accesso alla prossima Champions League, ma si è giocata tutti i bonus a disposizione con tre sconfitte nelle ultime quattro partite. Il vantaggio sulla quinta, attualmente il Milan, si è ridotto e ora ammonta a tre punti. La prossima contro il Lecce all’Olimpico sarà decisiva, anche per capire se ci sarà un recupero dal punto di vista della brillantezza. E Sarri sa bene che la sua squadra deve tornare a giocare bene per avere più possibilità di arrivare almeno quarta.

Uno dei giocatori che più sta vivendo un periodo di flessione, a livello fisico, ma anche mentale, è Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista serbo non ha disputato una buona prestazione contro il Milan e, tra l’altro, circolano parecchie voci su un suo addio a fine stagione. Il contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2024 e non è ancora arrivata la svolta per il rinnovo: di questo ha parlato il suo agente, Mateja Kezman.

Lazio, Kezman difende Milinkovic-Savic

Mateja Kezman, agente di Sergej Milinkovic-Savic, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport: “E’ vero che non sta vivendo un buon momento, ma è solo un uomo, può starci fase down. Vergognoso utilizzare quelle parole per discuterlo, qualcuno ha interesse a creare dei problemi. Nessuno può giudicarlo e nessuno può mettere in dubbio il suo impegno per la Lazio”. L’agente ha poi parlato del mercato: “Con Lotito abbiamo già stabilito che avremo un incontro alla fine della stagione, tutti i giorni si sentono nuove voci sul contratto e sul futuro e questo non è carino né per lui, né per me”.

Per la Lazio sarebbe molto più semplice, per ovvi motivi, provare a trattenere Milinkovic-Savic con la qualificazione in Champions League. Allo stesso tempo, il centrocampista serbo ha su di sé gli occhi di diversi club di Premier League, ma anche della Juventus e del Milan. A febbraio ha compiuto 28 anni e non è escluso che voglia ripartire altrove dopo tanti anni dedicati alla maglia biancoceleste.