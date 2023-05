Milan, l’annuncio prima del derby: si infiamma la partita

Milan vs. Inter, domani sera nell’andata della semifinale di Champions League. Il proprietario dei rossoneri scalda gli animi prima del Derby

Si è vestito di rossonero da nemmeno un anno, e già sta raccogliendo importanti traguardi, che ne confermano le grandi ambizioni. Stiamo parlando ovviamente di Gerry Cardinale, il boss di RedBird Capital Partners, la società che ha fondato nel 2014 e che la scorsa estate ha ufficialmente rilevato il Milan da Elliott. Arrivato a capo dei campioni d’Italia, nel giro di una stagione il nuovo proprietario americano si ritrova con una squadra in semifinale di Champions League con vista su Istanbul.

Un risultato inaspettato, quello di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi, non preventivabile a inizio stagione. Soprattutto perché il passaggio di consegne alla nuova proprietà era andato di pari passo con grosse delusioni sul mercato. Dall’addio previsto di Kessie alle fallite operazioni per Botman e Renato Sanches, la stagione milanista non pareva iniziata nel migliore dei modi. Il grande colpo De Ketelaere è stato poi un’altra incognita di questi mesi.

Dal canto suo, Cardinale ha avuto più volte delle frizioni con Maldini e Massara, a partire dal ritardo nel rinnovo dei contratti dei due dirigenti. Ma i problemi si sono ripresentati a gennaio, quando il boss di RedBird ha esplicitamente negato a Maldini fondi extra per arrivare a Zaniolo. Adesso, però, il Milan si trova a un’incredibile semifinale di Champions League, e Cardinale lancia la sfida aperta all’Inter in vista di uno storico traguardo internazionale.

I sogni di Cardinale per il Milan: l’Inter è avvisata

Proprio oggi l’imprenditore newyorkese ha parlato di questo incredibile traguardo, che potrebbe garantire alla sua squadra una finale europea che manca dal 2009. Gerry Cardinale ha parlato al sito ‘Sportico’ in vista della semifinale di andata, che si giocherà domani sera a San Siro, e ha messo in chiaro gli obiettivi dei rossoneri. “La mia carica agonistica è in circolo e voglio vincere più di ogni altra cosa” ha avvisato Cardinale. Un messaggio chiaro per Pioli e i suoi giocatori, in attesa del match.

Ma ovviamente i risultati sportivi del Milan non passano solo dal raggiungimento della finale e dai trofei. Fondamentale è ovviamente giocare anche in Champions l’anno prossimo. “Dal punto di vista aziendale però non possiamo perdere di vista il fatto che dobbiamo qualificarci per la prossima Champions League” ha ricordato Cardinale. Un obiettivo al momento molto complicato, dato che il Milan si trova solo quinto, a 2 punti dall’Inter quarta e con ancora 4 partite di Serie A prima della fine del torneo.