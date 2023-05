Roma, ora è ufficiale: tegola totale, per Mourinho sono guai

Brutte notizie per il tecnico della Roma José Mourinho. La notizia è una vera e propria tegola per i giallorossi.

La sconfitta rimediata contro l‘Inter complica e non poco il finale di stagione della Roma. I giallorossi perdono lo scontro diretto per l’accesso alla zona Champions League e adesso sono addirittura scivolati al settimo posto in classifica. Una posizione che, qualora la Fiorentina vincesse la Coppa Italia, significherebbe niente coppe europee.

Competizioni continentali che potrebbero però essere l’ancora di salvezza per la stagione di José Mourinho. La Roma infatti è a soli 180′ dalla fine di Europa League. I giallorossi devono battere il Bayer Leverkusen e poi, in caso di successo, attendere la vincente i Siviglia-Juventus, con la possibilità che ci sia una finale tutta italiana nella seconda competizione continentale per club.

Mourinho però, in vista di questo cruciale match deve fare i conti con l’infermeria. Il difensore Marash Kumbulla è stato infatti operato al crociato. Il calciatore albanese sarà out per diversi mesi, riducendo quindi ancora di più le scelte di José Mourinho nel reparto arretrato.

Roma, Kumbulla operato al crociato: infermeria ancora piena per Mourinho

Il club giallorosso ha diramato un comunicato ufficiale per quanto riguarda le condizioni di Kumbulla. Si legge che l’intervento chirurgico eseguito dal dottor Andrea Panzeri presso la Casa di Cura La Madonnina di Milano è stato concluso con successo. Il responsabile sanitario della Roma, dottor Massimo Manara, era presente durante l’intervento. Il giocatore rimarrà nella clinica milanese per alcuni giorni e presto inizierà il programma di riabilitazione presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini.

In questa stagione Kumbulla ha sofferto di diversi problemi legati agli infortuni, risultato per diverse partite indisponibile. Questo, unito a scelte tecniche da parte del tecnico Mourinho hanno ridotto le presenze del calciatore a sole 7 in Serie A, 2 in Coppa Italia e 3 in Europa League, anche se in questo particolare frangente avrebbe potuto fare comodo come alternativa a Mourinho.