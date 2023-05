Milan-Inter, l’ufficialità prima della gara è una mazzata

Assenza pesantissima per Stefano Pioli che deve fare a meno di un titolarissimo nella sfida di Champions League contro l’Inter.

La stagione del Milan è una montagna russa. Continui alti e bassi per una squadra che è passata dal vincere il campionato al quinto posto.

Questa è l’attuale posizione del Milan in Serie A, a due punti dall’Inter che occupa l’ultimo posto disponibile per la prossima Champions League. Al netto della possibile nuova penalizzazione della Juventus, la stagione italiana dei rossoneri è deludente.

Solo la Champions League salva la stagione, per il momento. La clamorosa doppia sfida vinta col Napoli, tripla se ci aggiungiamo la partita di campionato, ha dato una spinta incredibile al Milan, che adesso deve affrontare la semifinale.

Incontrerà i cugini dell’Inter in semifinale di Champions League, in una sfida che si prospetta epocale. Entrambe le squadre sono chiamate a rimediare ad una stagione al di sotto delle aspettative, e battere gli eterni rivali potrebbe far dimenticare qualsiasi malumore a tifosi e dirigenze.

Milan, assenza pesantissima in Champions League

Il Milan, tuttavia, deve fare a meno di un titolare nella sfida di stasera. Si tratta di Rafael Leao. Il portoghese si è fermato sabato scorso contro la Lazio per un infortunio muscolare.

Pochi minuti fa i rossoneri hanno abbandonato l’hotel dove erano in ritiro prima del match per raggiungere lo stadio. Sull’autobus della squadra, tuttavia, non è salito Rafael Leao. A questo punto, quindi, possiamo prevedere che il portoghese non sarà della partita neanche partendo dalla panchina. Un’assenza pesante per il Milan che dovrà fare a meno della sua punta di diamante.

Intanto è notizia di oggi quella relativa al rinnovo dello stesso Leao. Dopo mesi di trattative si è raggiunto l’accordo: prolungamento fino al 2028 ed aumento a 7 milioni di euro a stagione. solo due i milioni di euro di bonus alla firma quelli ricevuti dal portoghese, con la multa che nel frattempo è stata pagata dal Lille allo Sporting Lisbona.

Testa adesso al derby europeo, che potrebbe essere decisivo per le stagioni di entrambe le squadre milanesi.