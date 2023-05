La Serie A perde uno dei big, rischia quattro mesi di stop

La Serie A perde una delle sue stelle a poche giornate dalla fine della stagione, e il rischio è rivederlo solo dopo l’inizio della prossima.

Mancano solo quattro giornate alla fine della stagione, ma la Serie A perde un altro giocatore importante, proprio in un momento delicato per il suo club. La notizia, comunicata di recente, segna una brutta notizia per i fan del campionato italiano e anche per gli appassionati di Fantacalcio. Ma ovviamente i problemi maggiori saranno per la società interessata e l’allenatore, attualmente impegnati in un rush finale in campionato e in coppa.

La squadra in questione è il Milan di Stefano Pioli, che attualmente sta battagliando su più fronti per riuscire a chiudere questa stagione in maniera positiva. I campioni d’Italia hanno avuto difficoltà fin dall’inizio, e adesso si trovano solo quinti in classifica. La posizione in Serie A, se confermata a fine torneo, sarà sicuramente una delusione, lasciando i rossoneri fuori dalla prossima Champions League. Una battuta d’arresto nel processo di crescita della squadra, che potrebbe far traballare la panchina.

Dal canto suo, Pioli può sottolineare come molti fattori esterni alla sua responsabilità abbiano remato contro di lui, a partire proprio dalla questione infortuni. Ibrahimovic non si è praticamente mai visto, e in infermeria sono finiti a turno diversi elementi vitali per gli equilibri del Milan, su tutti il portiere Maignan. La semifinale di Champions League è sicuramente un risultato eccellente, ma la sconfitta patita all’andata contro l’Inter ha messo seriamente a repentaglio le ambizioni rossonere di proseguire oltre.

Milan, di male in peggio: stagione finita per il titolare

Le brutte notizie adesso riguardano Ismael Bennacer, il 25enne centrocampista franco-algerino infortunatosi nel corso dell’ultima partita. Mercoledì sera, in Champions League contro l’Inter, l’ex Empoli è uscito dal campo pesantemente acciaccato, e si è subito intuito che per lui poteva insorgere una grave complicazione. I primi riscontri, arrivati nella giornata di giovedì 11 maggio, non inducono certo all’ottimismo: Bennacer dovrebbe restare lontano dal campo per 3 o 4 mesi.

Stagione finita per l’algerino, che è da tempo uno dei pilastri del Milan di Stefano Pioli. Solo in questa stagione, Bennacer è stato schierato dal suo allenatore in ben 40 occasioni complessive, segnando anche 3 reti. Questo però è già il terzo infortunio subito dal giocatore nel corso dell’annata attuale, che già a febbraio aveva saltato un mese per un problema al bicipite femorale. Adesso, Bennacer ha subito invece una Lesione della cartilagine del condilo femorale laterale del ginocchio destro. A rischio anche l’inizio della prossima stagione, nel peggiore dei casi.