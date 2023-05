Mega offerta a Immobile: vola in Arabia da Ronaldo

Il bomber biancoceleste Ciro Immobile sta vivendo la sua peggiore stagione da quando è sbarcato nella capitale. Non solo per quanto riguarda le reti realizzate, ma soprattutto per via degli infortuni che lo hanno tormentato per gran parte della stagione.

Sono 34 le presenze del numero 17 tra campionato e coppe, di cui molte da subentrato. Nonostante questo, Ciro Immobile è riuscito a rendersi protagonista di dodici reti e cinque assist, arrivando ancora una volta in doppia cifra nella massima serie.

Questo a stravolto completamente i piani del tecnico Maurizio Sarri, che per svariati mesi si è ritrovato costretto a fare a meno del proprio bomber. Il classe 1990 è il più grande marcatore della storia biancoceleste grazie alle 194 reti messe a segno in 293 presenze. Le straordinarie stagioni vissute all’ombra del Colosseo, hanno portato nel corso degli anni diverse società ad intavolare una trattativa con il presidente Lotito, che ha sempre rispedito al mittente ogni proposta. All’attaccante di Torre Annunziata, però, è arrivata recentemente una proposta molto importante, con il il calciatore che ha le idee ben chiare su cosa fare.

Offerta monstre dall’Arabia, Immobile non ha dubbi: resta alla Lazio

In quest’ultimo periodo, all’attaccante biancoceleste è pervenuta un’offerta importante, più precisamente dall’Arabia Saudita. Stando a quanto riporta Il Messaggero, un club saudita avrebbe presentato al classe 1990 un offerta milionaria.

Da quanto si apprende, l’offerta è simile a quella fatta per Cristiano Ronaldo, con l’attaccante azzurro che avrebbe usufruito di molti benefit. Nonostante la tentazione di concludere la propria carriera in una metà esotica, Ciro Immobile ha deciso di proseguire ancora la propria avventura con il club capitolino. Grande gesto da parte del classe 1990, che è intenzionato a mostrare la propria fedeltà al popolo biancoceleste. Oltre a questo c’è anche il discorso familiare, visto che il calciatore ha sempre dichiarato di trovarsi benissimo a Roma, anche per via della poca distanza dalla sua città Natale.

Questa notizia fa certamente felice tutto il popolo laziale, visto che Ciro Immobile è un beniamino di tutti i tifosi, dai più piccoli ai più grandi. Per Maurizio Sarri, alle prese con l’ultima cavalcata per assicurarsi un piazzamento alla prossima Champions League, è arrivata la prima notizia importante per la prossima stagione. Nonostante l’offerta monstre arrivata dall’Arabia, Ciro Immobile è più intenzionato che mai a scrivere nuove pagine della storia biancoceleste. La Lazio potrà contare sul proprio bomber ancora per molto tempo.