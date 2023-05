Tornano per restare: in estate alla Juventus

Il loro ritorno è previsto per la fine di questa stagione. Con la differenza che da Torino, però. non andranno più via visto che Allegri punterà su di loro

Non uno, ma addirittura un “doppio colpo” (se così si può definire) quello della Juventus per la prossima stagione. I due calciatori, di rientro dal prestito, torneranno a vestire la casacca bianconera. Nonostante le tantissime richieste che hanno però, resteranno a disposizione del mister livornese.

L’obiettivo della dirigenza è quello di costruire una squadra competitiva per il prossimo campionato. Con calciatori che conoscano, alla perfezione, il campionato di Serie A e che possano far fare (ancora di più) il salto di livello al team bianconero. Con l’arrivo dei due calciatori le cose potrebbero cambiare per la squadra di Allegri.

Juventus, doppio ritorno in estate: non andranno più via

In attesa dell’arrivo del nuovo direttore sportivo (si fa sempre più insistente il nome di Cristiano Giuntoli del Napoli) e soprattutto di capire che fine farà la Juventus per via del nuovo processo che la vedrà protagonista, il club sta seriamente pensando alla prossima stagione. Anche se, quella attuale, ancora deve finire. La ‘Vecchia Signora‘ è ancora in gara per poter sollevare un trofeo: quella Europa League messa nel mirino da inizio nuovo anno.

In ottica calciomercato, però, potrebbero esserci delle importanti novità. Due importanti “ritorni”. Senza nemmeno dover sborsare un solo euro. I due calciatori sono stati mandati in prestito per farsi le cosiddette “ossa“. Ed i risultati ottenuti sono più che soddisfacenti. Tanto è vero che il tecnico Allegri potrebbe seriamente farli restare per la nuova stagione. Ora hanno preso una certa confidenza con il campionato e sono pronti a giocare a livelli importanti.

Il primo nome porta a quello di Andrea Cambiaso. L’esterno classe 2000 sta impressionando tutti con la maglia del Bologna. Per Thiago Motta è un elemento fondamentale. Lo dimostrano le 30 presenze collezionate in stagione, condite da ben 3 assist per i suoi compagni di squadra. Mandato in prestito prima al Genoa e poi in Emilia-Romagna adesso è pronto per andare a Torino. Questa volta per restarci.

Il secondo nome è quello di Nicolò Rovella. Anche lui una gradita sorpresa di questo campionato. Se il Monza è salvo un “piccolo” ringraziamento deve essere fatto anche a lui. Con mister Palladino è diventato una pedina fondamentale nel centrocampo dei brianzoli. In queste partite ha dimostrato di essere all’altezza della situazione. Anzi, da Juventus. Allegri lo sa bene ed è pronto a valutarli in vista del prossimo ritiro estivo.