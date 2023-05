L’Arsenal tenta la Juve: scambio e 20 milioni

Un’operazione clamorosa in vista del calciomercato estivo: dall’Arsenal alla Juventus, scambio a sorpresa

La stagione della Juventus è sempre più vicina a chiudersi ufficialmente. La corsa ad un posto Champions è quasi consolidata dal secondo posto in Serie A, anche se molto dipenderà dall’imminente decisione della Corte di Appello Federale che potrebbe tornare a penalizzare i bianconeri.

Il futuro della società torinese, però, passerà inevitabilmente dalla prossima sessione di calciomercato. L’estate per il popolo bianconero rischia di essere turbolenta, con non poche novità agli ordini di Massimiliano Allegri. In difesa soprattutto dove Juan Cuadrado saluterà a parametro zero il prossimo 30 giugno. Da valutare, poi, il destino di Gleison Bremer che piace tanto in Premier League: in tal senso, l’idea della firma di un nuovo centrale difensivo – visto che Bonucci ha annunciato il ritiro nel 2024 – potrebbe rappresentare una priorità.

Ma è a centrocampo che la ‘Vecchia Signora’ potrebbe rendersi protagonista di un clamoroso scambio con l’Arsenal: ma andiamo con ordine. I ‘Gunners’ sono reduci da una stagione davvero importante in campionato, anche se nelle ultime settimane la leadership della Premier League è finita pericolosamente nelle mani dei ‘Citizens’. La squadra di Arteta, dopo aver dominato per praticamente tutto l’anno, pare aver ceduto di botto e rischia ora di rimanere con un pugno di mosche in mano.

Xhaka per convincere la Juve: ecco chi vuole Arteta

Ecco perchè così come la Juventus, anche i londinesi punteranno ad un rinnovamento di un certo peso. E chi pare destinato a lasciare la squadra di Arteta sarà certamente Granit Xhaka. Il centrocampista svizzero, classe 1992, è in scadenza l’anno prossimo ma la sua volontà è chiara: vuole dire addio.

E l’Arsenal, da questo punto di vista, potrebbe puntare ad offrirlo in Serie A ed in particolar modo proprio alla ‘Vecchia Signora’. I bianconeri perderanno Paredes – destinato a fare ritorno al PSG dopo il prestito annuale – e Rabiot, in scadenza e ormai lontanissimo dal rinnovo con la società piemontese. Ecco perchè il nome di Xhaka potrebbe rappresentare un profilo davvero interessante in cabina di regia. Ma attenzione perchè lo svizzero, che viene valutato intorno ai 15-18 milioni di euro, sarebbe l’arma in più della società inglese per dare l’assalto ad uno dei pilastri di Massimiliano Allegri. Parliamo di Manuel Locatelli, che quest’anno ha accumulato ben 45 presenze ed 1 assist vincente all’attivo.

Una pedina fondamentale per l’allenatore livornese anche se i ‘Gunners’ sarebbero pronti ad avanzare una proposta davvero interessante. Il cartellino di Xhaka, appunto, più un conguaglio cash di 20 milioni di euro per portare Locatelli a Londra. Uno scenario comunque molto difficile, proprio per l’importanza ricoperta dall’ex milanista nella mediana del ‘Conte Max’. In ogni caso, da qui all’estate si valuterà il da farsi: con Xhaka ormai deciso a lasciare l’Arsenal.