Un filo al posto dei pantaloni: Jovana è da bollino rosso

Clamorosa nelle mille sfaccettature della sua bellezza, la modella serba ha lasciato ancora una volta tutti senza fiato

L’abbiamo vista anche più scoperta di come si è recentemente mostrata sul suo profilo Instagram. Anzi potremmo dire che, sebbene sia completamente vestita, con relativamente poche porzioni di pelle al sole, trasmetta la stessa sensualità di quando si mostra in intimo. O in costume. O in pose che hanno letteralmente mandato in delirio i fans. Questo accade solo se sei bellissima: e Jovana Djordjevic appartiene senza ombra di dubbio alla categoria ‘5 stelle’ della bellezza.

Già nota al pubblico calcistico del nostro paese per esser stata prima la compagna, e poi successivamente la moglie, dell’ex calciatore Filip Djordjevic, conosciuto in Italia per aver vestito le maglie di Lazio e Chievoverona, l’avvenente modella serba è successivamente entrata in tutte le case degli italiani grazie alla sua partecipazione all’Isola dei Famosi 2022.

Il reality ha mostrato, a chi non la conosceva prima, una bellezza di quelle da far girare la testa. Esaurito il programma, il suo profilo Instagram ha avuto una significativa impennata nel numero dei followers, che oggi ammontano ad oltre 366mila. Sebbene siano già numeri di una certa importanza, questi non rendono comunque l’idea del seguito, a livello di attestazioni d’affetto e d’amore, che la bella slava riceve quotidianamente. E non fatichiamo affatto a comprenderne il perchè.

Jovana Djordjevic, fisico da togliere il fiato

Abbiamo introdotto l’argomento Jovana parlando del suo ultimo shooting mostrato sul suo account social. Ebbene le immagini parlano da sole. “Sublime‘, ‘Assoluta‘, ‘Meravigliosa‘, sono solo alcunid degli aggettivi che gli scatenati fans hanno usato per descrivere la sua figura avvolta in un due pezzi da urlo. Cappello da cow girl in testa, top nero a coprirle tutto il seno, addome scolpito in bella evidenza, con sotto dei pantaloni che lasciano scoperte le gambe. Tutto questo è Jovana. In una versione mai vista finora.

Dopo aver abituato i suoi followers a scatti ben più piccanti, in cui si mostra in tutte le sue forme, la modella slava ha usato stavolta una via alternativa per attirare l’attenzione del suo pubblico. Al di là delle quotidiane soddisfazioni che riceve scorrendo il book fotografico di Instagram, gli italiani sono ansiosi di ammirarla ancora sul piccolo schermo. Oppure al mare, dove, nelle scorse estati, non sono mancati scatti in cui tutto quello che c’era da vedere, si è visto. Uno spettacolo che a parole è anche difficile da descrivere.