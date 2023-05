Dalla Serie B alla Liga, ha firmato a zero euro

Colpaccio a costo zero della squadra spagnola, che ha voluto fortemente puntare sul calciatore esploso in Serie B negli ultimi anni.

La Serie B, o quanto meno le seconde divisioni dei vari campionati europei, sono una vera e propria fucina di talenti. Infatti nelle province meno gloriose e seguite possono crescere con pazienza ed ambienti ideali diversi calciatori di futuro spessore.

Non è inusuale anche che le big di un determinato campionato possano prestare giovani calciatori in B per farli crescere, in vista di un ritorno futuro più maturo e pronto. L’ultimo colpaccio in arrivo dalla serie cadetta riguarda in tal senso una grande di Spagna.

Il Villarreal, squadra prestigiosa della Liga spagnola, ha infatti già chiuso per il primo colpaccio dell’estate 2023. Ed è andato a pescarlo dalla seconda divisione di un paese straniero, visto che si trattava di un attaccante pronto a svincolarsi e di ottime potenzialità offensive.

Colpaccio Villarreal: preso il bomber del Blackburn Rovers

Dalla B inglese al prestigio della Liga spagnola. È ciò che accadrà presto ad uno dei migliori attaccanti della Championship, un giovane calciatore che si è messo in mostra in Inghilterra negli ultimi anni a suon di gol.

Stiamo parlando di Ben Brereton Diaz, centravanti classe ’99 che è nato in Gran Bretagna ma con passaporto ed origini cilene. Tanto da aver scelto il Cile come sua Nazionale di riferimento, con tanto di 18 presenze e 4 reti già assicurate alla formazione sudamericana.

Nella lunga stagione di B inglese, Brereton Diaz ha realizzato 14 reti cercando di spingere il Blackburn Rovers verso la promozione in Premier. Ma per una questione di differenza reti la squadra bianco-blu non è riuscita a qualificarsi ai playoff, a favore del Sunderland che ha chiuso la regular season a pari punti.

Poco importa a Brereton Diaz, che da tempo aveva deciso di svincolarsi per scadenza di contratto. La scelta è ricaduta sulla Spagna e sull’offerta del Villarreal, che ha deciso di puntare forte sull’anglo-cileno come nuovo centravanti di riferimento. In principio era stato il Siviglia a cercarlo, ma la squadra di Mendilibar è stata sorpassata dal ‘Sottomarino Giallo’.

Brereton Diaz, nato a Stoke-on-Trent e cresciuto nel vivaio del Manchester United, milita nel Blackburn dal 2018. Ha praticamente già firmato un quadriennale con il Villarreal e diventerà ufficialmente un calciatore del club iberico il 1 luglio prossimo. In carriera ha giocato sia da centravanti puro che da esterno d’attacco grazie alla rapidità di passo. Prima di scegliere la Nazionale cilena ha indossato varie volte la maglia delle selezioni giovanili inglesi.