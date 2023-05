La Fiorentina come il Napoli: per la finale di Conference League si pensa a un’iniziativa speciale

La Fiorentina ha in mente una bellissima iniziativa che coinvolgerà i tifosi in occasione della finale di Conference League contro il West Ham.

In campionato non è riuscita del tutto a convincere, mancando di molto il piazzamento europeo per la prossima stagione, sebbene manchino ancora due giornate di Serie A alla fine della stessa annata. Si tratta della Fiorentina di Vincenzo Italiano. La Viola ha dimostrato di avere delle defezioni in una competizione a lungo raggio, mentre il cammino è stato del tutto diverso nelle due coppe disputate, ovvero la Coppa Italia e la Conference League.

Tenacia, tenuta strategica e idee hanno portato la Fiorentina a meritare entrambi i traguardi. Domani sera sfiderà all’Olimpico di Roma i finalisti della Champions League, ovvero l’Inter. Due formazioni italiane, giunte al traguardo nelle rispettive coppe europee, si sfidano per quella nazionale. Uno sguardo interessante da offrire circa il movimento nostrano, che ha meno appeal rispetto al passato, ma che mostra segni di risalita.

In Inghilterra i tifosi del Manchester City e quelli del West Ham probabilmente osserveranno la finale di Coppa Italia per farsi un’idea di come la rivale rispettivamente in Champions League e Conference League gestisce la partita secca. Aumenta il pubblico da casa e quello disposto a tutto per non mancare in presenza.

Conference League, la Fiorentina come il Napoli? Possibile apertura del Franchi per la finale

Proprio su quest’ultimo punto Rocco Commisso, numero uno della Fiorentina, sta pensando a una soluzione interessante, proposta proprio dal pubblico. Dopo il riuscito “esperimento” del Napoli, che ha predisposto l’apertura dello Stadio Diego Armando Maradona sotto forma di esperienza virtuale, mentre la squadra conquistava lo scudetto a Udine, potrebbe ripetersi lo stesso per la Viola. Dai social è partita la richiesta da parte dei tifosi di aprire le porte del Franchi per seguire insieme la finale di Conference League.

La Roma è stata la prima a conquistare il nuovo trofeo continentale e la Fiorentina, quindi ancora un’italiana, potrebbe essere la seconda. La società di Firenze starebbe meditando di accogliere la richiesta, installando dei maxi-schermi all’interno dell’impianto per la gara del prossimo 7 giugno all’Eden Arena di Praga. D’altronde l’impianto ceco può contenere poco meno di 20mila spettatori, quindi i biglietti messi a disposizione dalla UEFA sono davvero pochi. La Fiorentina cerca di muovere la macchina burocratica e logistica, mentre l’Italia attende di ribadire la Conference League.