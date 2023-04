Fiorentina, Commisso attacca la Juventus: “Non faremo la loro fine”

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha parlato dopo il pareggio contro la Cremonese, che vale la finale di Coppa Italia

La Fiorentina ha pareggiato 0-0 contro la Cremonese, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. Un pari che vale la finale di Coppa, in virtù della vittoria per 0-2 dello Zini, arrivato grazie alle reti di Arthur Cabral e Nico Gonzalez. Vincenzo Italiano avrà la possibilità di giocare la prima finale in carriera e l’avversaria sarà l’Inter, che ieri ha avuto la meglio sulla Juventus. I bianconeri sono stati attaccati in diretta da Rocco Commisso, presidente del club viola, dopo il passaggio in finale.

Il rapporto davanti alle telecamere tra Rocco Commisso e la Juventus è sempre molto particolare. Diverse sono le stoccate del presidente della Fiorentina nei confronti del club bianconero, ancor di più dopo le ultime vicende giudiziarie. E un altro attacco è arrivato anche dopo il match con la Cremonese, davanti ai microfoni di Mediaset, dopo una domanda del giornalista Mino Taveri sui sogni del patron viola per il futuro, considerando gli ottimi risultati in coppa in questa stagione.

Commisso contro la Juventus: la stoccata in diretta

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo lo 0-0 contro la Cremonese: “Dove voglio arrivare? Non lo so, ma di sicuro non faremo la fine della Juventus. Quando hanno acquistato Cristiano Ronaldo sono iniziati i loro problemi, ma questo a noi non succederà mai. A Firenze non ci saranno altri fallimenti come successo anni fa”. Parole chiare, che fanno inevitabilmente indispettire i tifosi della Juve che hanno già manifestato il loro fastidio sui social.

Il riferimento di Commisso è ai problemi avuti dalla Juventus a livello economico dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo e l’innalzamento dei costi della rosa. La sua Fiorentina in questa stagione è ancora in corsa in Conference League, dove giocherà una doppia semifinale contro il Basilea per avere un’altra possibilità di portare a casa una coppa, che sarebbe la prima dell’era Commisso. E tra l’altro, permetterebbe al club viola di partecipare alla prossima edizione dell’Europa League.