Stupendo gesto degli ultras del Milan: niente Juventus, si va ad aiutare in Emilia-Romagna

Bellissimo gesto di solidarietà da parte del tifo organizzato milanista che ha deciso di dare una mano alle popolazioni alluvionate.

Nei giorni scorsi era circolata la notizia per la quale il tifo organizzato del Milan aveva deciso di disertare la trasferta di Torino. Nel match contro la Juventus, fondamentale a due giornate dalla fine per la corsa Champions League, la Curva Sud aveva preso la scelta di non esserci.

Il problema riguarda il costo del biglietto per il settore ospito dell’Allianz Stadium di Torino, a detta dei tifosi rossoneri, proibitivo per le tasche del tifoso medio. La Curva Sud aveva infatti emesso, qualche giorno fa, un comunicato in cui criticava nettamente la politica dei prezzi della Juventus, con il costo di 80€ per il biglietto del settore ospiti ritenuto decisamente eccessivo.

Una protesta che era stata decisa ancor prima che la penalizzazione di 10 punti e la sconfitta ad Empoli tagliasse fuori dalla lotta per l’ingresso in Champions League la Juventus. La scelta era maturata quando Juventus-Milan poteva infatti essere considerato un vero e proprio scontro diretto per l’arrivo in uno dei primi quattro posti della Serie A. Il tifo rossonero ha poi preso, nei giorni scorsi un’altra decisione. Visto che non si andrà a Torino, il weekend verrà sfruttato per un’iniziativa lodevole: l’aiuto alle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalla recente alluvione.

Milan, niente Stadium: da parte degli ultras raccolta fondi per l’Emilia-Romagna

In questi giorni la Curva Sud ha comunicato la decisione di utilizzare il weekend per andare a portare la solidarietà dei tifosi rossoneri alle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dalla recente alluvione. Questa sera dalle 20, in Piazza Axum al cancello 15 di San Siro, gli ultras rossoneri hanno dato appuntamento a tutti coloro che vorranno donare tutto l’occorrente che potrebbe essere utile alle popolazioni dell’Emilia-Romagna. In particolare si chiede di donare pale, stacci, viti, spugne, scope e tutto ciò che potrebbe essere utile per spalare il fango.

Una volta completata la raccolta una delegazione partirà alla volta delle zone colpite. Entro sabato i tifosi contano di aver raccolto tutto il necessario per caricare un camion e partire alla volta della Romagna. Non sappiamo come finirà la partita tra Juventus e Milan, che si giocherà appunto senza l’apporto del tifo organizzato rossonero, ma siamo certi che tre punti importantissimi, quelli della solidarietà, i tifosi del Milan li hanno già ottenuti.