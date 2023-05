Cessione Sampdoria, chi è QSI: il fondo qatariota interessato ai blucerchiati

Momento complicato per i blucerchiati. La cessione sembra l’unica soluzione, ed il fondo interessato è un grande nome.

La Sampdoria ha vissuto una stagione complessa. La retrocessione in Serie B segna un punto bassissimo per la società genovese. Solo 18 punti in campionato con 22 reti segnate e 67 subite non possono far altro che decretare il passaggio alla categoria inferiore nell’anno, tra l’altro, della promozione inversa dei rivali del Genoa.

Oltre ai disastrosi risultati sportivi, i blucerchiati stanno vivendo anche l’incubo di una situazione finanziaria altrettanto complessa. Per evitare i fallimenti, e la conseguente ripartenza dalla serie D, la dirigenza della Sampdoria sta valutando la cessione.

L’Equipe ha riportato una notizia bomba in merito. Secondo il quotidiano francese, infatti, Il Qatar Sports Investments sarebbe interessato ad acquistare il club. La trattativa per l’acquisizione del club sarebbe già in fase avanzata e Massimo ferrerò sarebbe valutando la cessione. Attenzione, però, perchè il QSI entrerebbe nell’operazione come socio di minoranza insieme con ASER Ventures.

Occhio anche alle altre soluzioni. In corsa nella trattativa c’è anche Alessandro Barnaba, un finanziere legato al fondo Merlyn Partners, che vorrebbe offrire una ricapitalizzazione di circa 35 milioni di euro per garantire un futuro al club. Barnaba è già un azionista della Sampdoria, questo gli consentirebbe di agire senza dover entrare in trattativa cono il club che, attualmente, è “bloccato” in un “trust”.

Cessione Sampdoria: cos’è il QSI, il fondo interessato al club blucerchiato

L’Equope riporta l’interesse del Qatar Sports Investments (QSI) nei confronti della Sampdoria, club in profonda difficoltà economica dopo la retrocessione in Serie B. Ma cos’è il QSI?

Il Qatar Sports Investments è un fondo specializzato negli investimenti sportivi. Nato nel 2005 e presieduto da Nasser Al-Khelaifi, è subordinato al fondo sovrano del QAI e ha l’obiettivo di diversificare gli investimenti del Qatar. L’acquisizione del PSG è ovviamente il principale asset sportivo del fondo. Nel 2022 QSI ha investito anche nel campionato portoghese, acquistando una nota di minoranza del Braga. Attualmente il Qatar Sports Investments ha un fatturato di circa 445 miliardi di dollari.

Attenzione, però perchè in questa operazione il QSI occupa una posizione di minoranza. Secondo l’Equipe il fondo sarebbe entrato nella trattativa come socio di minoranza di ASER Ventures, proprietaria già del club di premier League, Leeds United. Andrea Radrizzani, azionista di ASER Ventures, sarebbe intenzionato ad acquisire le quote di maggioranza del club blucerchiato.