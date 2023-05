PSG, tutto su Mourinho o Thiago Motta: la prima scelta sul mercato

Il PSG cerca un nuovo allenatore e la scelta sarà su José Mourinho oppure su Thiago Motta: c’è già un indizio sul mercato

José Mourinho si ritrova a gestire un finale di stagione con diversi giocatori infortunati, che condizionano inevitabilmente la Roma nelle ultime partite. Domani ci sarà la semifinale d’andata di Europa League con il Bayer Leverkusen, un match molto importante vista la classifica in campionato dei giallorossi. Vincere la coppa significherebbe avere un posto garantito nella prossima Champions, ma andranno recuperati diversi top nei prossimi giorni per avere più chance.

Lo Special One è una delle scelte del PSG, che gli affiderebbe volentieri la panchina per la prossima stagione al posto di Christophe Galtier. Oltre a Mou, tra i papabili c’è anche Thiago Motta, autore di un ottimo percorso con il Bologna. E tra l’altro è un ex Paris non solo come giocatore, ma anche come allenatore del settore giovanile e ha lasciato un bellissimo ricordo. Nasser Al-Khelaifi vuole avviare un nuovo progetto, che magari porterà alla vittoria della tanta desiderata Champions League. Per farlo, non dovrà sbagliare di nuovo l’allenatore.

PSG, con Mourinho arriverebbe Amrabat

Secondo quanto riferito da Footmercato, i colloqui tra Mourinho e il PSG stanno andando avanti da tempo ed è lui la prima scelta di Nasser Al-Khelaifi. L’allenatore portoghese avrebbe la possibilità di essere accontentato sul mercato e di costruire la squadra a sua immagine e somiglianza. La prima indicazione data al club parigino è Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che si è messo in mostra al Mondiale con la maglia del Marocco. Amrabat ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con opzione e la sensazione è che non ci siano margini per il rinnovo.

Mancano pochi punti al Paris per vincere l’undicesima Ligue 1 della sua storia, che le permetterebbe di diventare il club con maggiori titoli del calcio francese. E’ chiaro che il monopolio in patria potrà difficilmente essere spezzato con continuità nei prossimi anni. Ed è vero anche che i pessimi risultati in Europa hanno bisogno di una svolta. Al-Khelaifi si trova di fronte due strade: l’usato sicuro Mourinho, già capace di grande imprese, o il giovane Thiago Motta. Al momento la prima scelta è Mou con Amrabat.