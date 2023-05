Inter, lo Zaniolo-bis prende forma: Casadei brilla nel Mondiale Under 20

L’Inter ha ottenuto il pass per la prossima Champions League. Una notizia non fa però sorridere i tifosi nerazzurri.

Con la vittoria nel match di ieri sera contro l’Atalanta l’Inter di Simone Inzaghi ha ottenuto il pass per la Champions League del prossimo anno. Una vittoria che suggella un momento d’oro con i nerazzurri che si giocheranno tra pochi giorni la finale di Istanbul contro il Manchester City.

Una vittoria fondamentale soprattutto per le finanze nerazzurre. E’ ormai risaputo che la società di Zhang sia da qualche anno in costante difficoltà economica. Nel corso degli ultimi anni il club nerazzurro ha ceduto diversi calciatori, giovani talenti o pilastri della squadra come Hakimi e Lukaku. Se questi ultimi avevano ormai un destino segnato la situazione è ben diversa per i giovani della Cantera.

Fin dai tempi di Zaniolo la società ha programmato di cedere alcuni giovani talenti per monetizzare. I tifosi ricordano bene lo scambio Nainggolan-Zaniolo con il trequartista che fu ceduto come parziale contropartita. Il calciatore esplose poi con la maglia della Roma generando grossi rimpianti tra i tifosi nerazzurri. E anche la società consapevole di aver gettato al vento un grosso patrimonio. Ebbene i nerazzurri lo hanno fatto di nuovo.

Inter, che spreco con Casadei

Nell’ultima sessione di calciomercato estiva l’Inter ha evitato di cedere i cosiddetti big. La società è riuscita a trattenere Skriniar (scelta poi rivelatasi fallimentare) e tutti i suoi gioielli, ma ha sacrificato un giovane talento. L’Inter ha ceduto il giovanissimo Cesare Casadei al Chelsea, venduto per ben 15 milioni di euro più bonus. Il forte centrocampista rischia di essere uno dei più grossi rimpianti del mondo Inter degli ultimi anni. I nerazzurri hanno fatto cassa con un giovane puntando su calciatori più esperti (vedi Mkhitaryan) ma questa situazione rischia di trasformarsi in un autogol.

Il primo anno (tra Chelsea Primavera e Reading) è stato di ambientamento ma Casadei è salito all’onore della cronaca in questi giorni ai Mondiali Under 20. L’Italia si è qualificata per gli Ottavi di finale e il merito va soprattutto alla stellina dei Blues. Il centrocampista si è messo in mostra con prestazioni di altissimo livello, totalizzando 3 presenze e 4 reti nel corso del Mondiale. Non solo gol, ma anche tanta qualità e quantità con tutte le big mondiali stupite dall’atteggiamento in campo di questo ragazzino, già cosi maturo e pronto. Un tesoretto svanito per i nerazzurri con Casadei che in poco tempo potrebbe vedere moltiplicato il suo valore, una situazione (prevista in fondo) che fa tremare i nerazzurri.