Roma, sarà rivoluzione in estate: partono in 7, via pure Volpato

La Roma prepara la rivoluzione estiva: in lista di sbarco ben 7 calciatori, tra cessioni e mancati rinnovi. Il piano di Pinto.

La stagione da positiva può davvero diventare straordinaria. Oggi è in programma la sfida casalinga con la Salernitana già salva ma la concentrazione della Roma è tutta rivolta alla finale di Europa League, in programma il 31 maggio a Budapest. I giallorossi, nell’occasione, affronteranno il Siviglia che nell’altra semifinale ha eliminato la Juventus. Un match che si preannuncia decisivo per i capitolini, che puntano a sollevare al cielo il trofeo così da strappare anche il pass per la prossima edizione della Champions League.

Il club attende fiducioso di vedere all’opera la squadra di Josè Mourinho ma intanto ha iniziato a riflettere, in vista della rivoluzione che coinvolgerà la rosa a disposizione del tecnico lusitano. Sono infatti diversi i calciatori che rischiano di lasciare la compagnia tra luglio ed agosto. L’elenco, ad esempio, comprende Roger Ibanez finito nel mirino dell’Atletico Madrid. I Colchoneros puntano a rivoluzionare il proprio pacchetto arrestrato e dopo aver strappato il “sì” di Caglar Soyuncu puntano a fare lo stesso con il brasiliano. L’operazione può concludersi sulla base di 30 milioni.

In lista di sbarco c’è anche Tammy Abraham, rimasto ben distante dai picchi qualitativi raggiunti nel corso del suo primo anno nella città Eterna. L’inglese è valutato tra i 45 e i 50 milioni: una cifra alla portata del Manchester United, del Newcastle e dell’Aston Villa. Più che probabile, poi, la partenza di Mady Camara e Andrea Belotti. Il centrocampista nelle volte in cui è stato schierato non ha mai convinto e, salvo sorprese, tornerà all’Olympiakos.

Roma, partono in 7: la rivoluzione è alle porte

L’ex capitano del Torino, dal canto, è ancora alla ricerca della prima rete in campionato. Per lui, fin qui, soltanto 3 centri in Europa League e numerose prestazioni in chiaroscuro. Il direttore generale Tiago Pinto ha la facoltà di esercitare il rinnovo automatico per altri due anni ma, al momento, il manager sembra più orientato a lasciarlo andare via a parametro zero. Occhio, infine, a Georginio Wijnaldum e Cristiano Volpato.

La Roma può riscattare l’olandese versando nelle casse del Paris Saint Germain 7 milioni. Una cifra, questa, ritenuta eccessiva da Pinto che, in occasione dell’imminente confronto con la dirigenza francese, proverà a richiederlo in prestito o comunque a condizioni agevolate dal punto di vista economico. Il giovane della primavera giallorossa, infine, è scivolato indietro nelle gerarchie di Mourino che, nelle ultime 10 partite di campionato, lo ha utilizzato soltanto in 2 occasioni (34 minuti complessivi in campo). Una partenza è quindi possibili, in presenza di un’offerta da almeno 7 milioni. Pinto prepara la rivoluzione. Sarà un’estate intensa in casa Roma.