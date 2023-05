Juventus, annuncio su Di Maria: l’addio sembra essere sempre più vicino

La Juventus ha questa sera, all’Allianz Stadium, ospitato il Milan: prima del match è arrivato anche un annuncio su Di Maria dalla società.

La Juventus questa sera ha ospitato il Milan all’Allianz Stadium in occasione della penultima giornata di un campionato che non è propriamente andato secondo i piani bianconeri. Prima del big match è anche arrivato un annuncio su un calciatore in particolare: Angel Di Maria. Il suo addio sembra essere sempre più vicino: le parole della società.

La Juventus si è vista alla fine infliggere una penalizzazione di 10 punti in classifica di Serie A per il caso plusvalenze. Questo ha fatto si che la squadra scendesse di diverse posizioni in classifica, uscendo dalla zona Champions League e rincorrendo una qualificazione nelle altre due competizioni.

Senza Champions League diventa anche difficile convincere determinati giocatori a restare. Come nel caso di Adrien Rabiot, lontano dal rinnovo di contratto, e Angel Di Maria anche lui in scadenza di contratto e con spiragli sempre più minimi in ottica rinnovo per un altro anno. Le parole della società.

Calciomercato Juventus, Calvo avverte: “Di Maria? Tanti giocatori sono in scadenza. Non sappiamo chi ci sarà”

Nel pre-partita di Juventus-Milan, a ‘DAZN’, ha parlato il CFO della squadra bianconera, Francesco Calvo. Il discorso è inevitabilmente ricaduto sui giocatori in scadenza di contratto. Primo tra tutti Angel Di Maria, ma non l’unico come lui stesso ha voluto sottolineare: “Questa potrebbe essere l’ultima in casa all’Allianz Stadium. Anche perché diversi hanno il contratto in scadenza. Non sappiamo chi ci sarà l’anno prossimo“.

Poi, però, Calvo ha risposto anche alla domanda rivoltagli sulla possibilità di avere Cristiano Giuntoli in società come direttore sportivo a partire dalla prossima stagione. “Di nomi ne sono stati fatti tanti. Ma al di là dei nomi, la dirigenza lavorerà compatta per il futuro. Siamo un gruppo di lavoro, la Juventus è più di un singolo, incluso il sottoscritto”, ha riferito a ‘DAZN’.