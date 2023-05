Inter, dopo Lukaku ci risiamo: Perisic vuole tornare ma serve un incastro

L’Inter si potrebbe ritrovare, un anno dopo quanto accaduto con Romelu Lukaku, a rivivere la stessa situazione: vuole tornare anche Perisic.

L’Inter si sta concentrando, dopo la qualificazione certa in Champions League per la prossima stagione, sulla serata delle serate. La finale contro Manchester City si sta avvicinando a grandi falcate e per i nerazzurri l’impegno richiede concentrazione massima. Nel frattempo, però, qualcosa inizia a muoversi anche sul mercato. Ivan Perisic vuole tornare: il punto della situazione.

L’Inter si sta concentrando sulla finale di Champions League da giocare, il 10 giugno, contro il Manchester City. È sicuramente questo l’appuntamento più importante di una stagione che sta volgendo al suo termine. Prima ci sarà il Torino alla 38^ di Serie A, poi la notte di gala per eccellenza.

Mentre Simone Inzaghi lavora per affrontare al meglio il big match, la società nel frattempo ragiona sul mercato. Proprio sotto questo punto di vista spunta una possibilità del tutto nuova: Ivan Perisic vuole tornare, un anno dopo essere andato via a parametro zero.

Inter, dopo Lukaku anche Perisic vuole tornare: il punto della situazione e il possibile incastro

Un anno fa Romelu Lukaku ha deciso di tornare all’Inter, laddove era stato bene. Con il mercato estivo che si avvicina la storia potrebbe ripetersi. Adesso, come riferito da ‘Tuttosport’, è Ivan Perisic a voler far ritorno nel club nerazzurro. Il croato si è trasferito tra le file del Tottenham a parametro zero, decidendo di non rinnovare con l’Inter. Ma la stagione in Premier League è stata deludente.

Il Tottenham è infatti arrivato ottavo in classifica di Premier League e, dopo l’addio di Antonio Conte, ha mancato l’accesso alla Champions League per la prossima stagione. Perisic avrebbe perciò mostrato la volontà di tornare all’Inter. Ma ciò potrebbe accadere solo con due incastri, oltre all’unica possibilità del prestito: l’eventuale partenza di Robin Gosens e la riduzione dell’ingaggio (ora percepisce 6 milioni di euro netti). Le alternative per la fascia sinistra sarebbero altrimenti Fabiano Parisi dell’Empoli, Emil Holm dello Spezia o Pasquale Mazzocchi della Salernitana.