Roma, Mourinho e la svolta che i tifosi volevano: un punto anche sul progetto

Josè Mourinho, il futuro ed una una svolta importante che pone un punto sul progetto della Roma. Arriva l’annuncio in conferenza…

La storia tra Josè Mourinho e la Roma potrebbe trovare nella giornata di domani un nuovo punto di svolta. La vittoria della Conference League la scorsa stagione ha sicuramente dato una spinta importante a quello che è un amore sempre più forte tra l’allenatore portoghese e la piazza capitolina. Manca un altro step, tale anche da legittimare il percorso cominciato dallo Special One in Europa. Cosi si cresce, andando ad alzare sempre di più l’asticella non soltanto sul campo ma anche in termini di obiettivi. Domani la finale di Europa League, la sfida contro un Siviglia che recentemente di queste partite ne ha giocate tante rispetto alla Roma.

E’ qui che evidentemente risiederà anche la sfida dello stesso Mourinho, riuscire a trascinare la sua squadra oltre il limite. Un limite che non è mai sembrato delineato e marcato. In campionato la Roma è rimasta sulla scia delle prime quattro della classe praticamente fino alla fine, salvo poi sacrificare le energie per restare concentrati proprio sul percorso in Europa. E’ il gioco delle carte, Mourinho lo sa bene. La piazza si aspetta di poter festeggiare domani in quel di Budapest dove si giocherà la partita più importante della stagione per la Roma.

Mourinho, la rivelazione sul futuro: occhio al progetto…

C’è voglia di chiudere un cerchio, dare modo anche ai tifosi di poter festeggiare ancora una volta, soprattutto dopo una stagione che non è stata manchevole di momenti difficili, dove la squadra si è dovuta ritrovare attorno al suo allenatore per superare gli scogli della traversata. Indipendentemente dalla partita di domani, a Roma si guarda al futuro e si cerca di capire quello che accadrà soprattutto in panchina.

Mourinho ha parlato in conferenza stampa oggi proprio del suo futuro, toccando l’argomento velatamente ma tirando in ballo anche la sua squadra. “Ho parlato coi due miei capitani […], è una cosa tra me e la squadra. Loro sanno quello che penso”, ha detto Josè.

Poi un riferimento a quello che è stato il trascorso all’Inter, la svolta che portò poi alla separazione dopo la vittoria del triplate: “È diverso rispetto all’Inter perché io non avevo firmato col Real Madrid, ma era tutto fatto. Adesso non ho nulla, zero contatti con altri club”, le parole di Mourinho. Insomma, tutto lascia presagire che anche il tecnico stia guardando al progetto Roma con convinzione. Non ci sono presupposti di addio, almeno stando a quelle che sono le parole del portoghese. Notizia che, va da sé, non può che fare esultare i tifosi giallorossi.